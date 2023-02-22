Нетаньяху рассматривает возможность визита в Киев – СМИ

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассматривает возможность поездки в Украину в ближайшее время. В Киеве он намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает издание Israel Hayom со ссылкой на неназванных высокопоставленных собеседников. Они уверяют, что в Израиле склоняются к тому, что если Россия не устроила провокаций во время визита в Киев президента США Джо Байдена, а также министра иностранных дел Израиля, приехать в Киев, "не вызвав ажиотажа в Москве", может и Нетаньяху.

По данным издания, полученным от неназванных официальных лиц, премьер-министр Нетаньяху может в ближайшее время отправиться в Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. При этом на официальный запрос в Канцелярию премьер-министра издание подтверждения не получило, там отказались от комментариев. Однако инсайды уверяют, что вопрос с поездкой Нетаньяху в Украину находится на рассмотрении.

Israel Hayom напоминает, что с момента начала боевых действий между Россией и Украиной Нетаньяху в целом придерживался осторожного подхода.

"Однако, вновь вступив в должность, он несколько раз подчеркивал, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружения, и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев на прошлой неделе. Поскольку визит Коэна не вызвал резкой реакции со стороны России, официальные лица считают, что в данных обстоятельствах Нетаньяху может посетить Киев, не вызвав ажиотажа в Москве", - пишет издание.

Журналисты упомянули неожиданный визит в Киев президента США Джо Байдена 20 февраля, который прибыл в Украину, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

"Официальные лица считают, что, учитывая его международный статус, Нетаньяху тоже должен последовать их примеру, что и послужило поводом для визита. Украинский чиновник сообщил Israel Hayom, что премьер-министру уже направлено приглашение, но дата визита еще не назначена", - пишет издание.

Также в сообщении упомянуто, что 20 февраля в Киев приезжали израильские депутаты Зеэв Элькин и Йоэль Эдельштейн, возглавляющие парламентскую группу дружбы Израиля и Украины в Кнессете. Они встречались с Зеленским и около часа разговаривали с украинским президентом об увеличении помощи Израиля и израильско-украинском сотрудничестве против Ирана на международной арене.

"В совместном заявлении после встречи Зеев и Элькин подчеркнули, что как западная нация, которая знакома со "значением защиты от несправедливой агрессии и непрерывных обстрелов гражданских лиц", Израиль не должен оставаться в стороне и увеличивать свою поддержку Украина значительно", - пишет издание.

В то же время, пока Иерусалим воздерживается от предоставления Киеву оружия и систем обороны, опасаясь спровоцировать конфликт с Россией, имеющей военное присутствие в Сирии. Вместо этого Израиль концентрировался на предоставлении гуманитарной помощи и стал первой страной, открывшей полевой госпиталь на территории Украины после начала войны.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что Израиль рассматривает возможность передачи Украине "Железного купола". Ранее такая возможность израильскими властями полностью отбрасывалась. Теперь же глава израильского правительства пообещал "определить общую политическую ориентацию и подумать над этим вопросом". Если окончательное решение будет отрицательным, в Израиле уверяют, что внесут вклад в помощь Украине в других сферах.

Также сообщалось, что депутат от партии Нетаньяху призвал Израиль предоставить Украине военную помощь. Йоэль Эдельштейн призвал власти страны прекратить "сидеть на месте" в контексте Украины. Он заявил, что Израиль должен предоставить Киеву военную защиту от страны-террориста России.