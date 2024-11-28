Нетаньяху приказал готовиться к 'интенсивной войне', если 'Хезболла' нарушит перемирие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ ЦАХАЛу готовиться к интенсивной войне, если "Хезболла" не будет соблюдать условия перемирия. Он также объяснил, почему Израиль не создает буферную зону на юге Ливана.

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Об этом Нетаньяху сказал в своем первом интервью после соглашения о временном прекращении огня в Ливане. Его цитирует The Times of Israel.

"Я дал ЦАХАЛу указания. Если будет серьезное нарушение соглашения, мы будем не только действовать хирургически, как делаем сейчас. Я сказал, что если будет серьезное нарушение соглашения, я поручаю ЦАХАЛу готовиться к интенсивной войне", - сказал израильский премьер.

Отвечая на вопрос, почему Израиль не создает буферную зону на юге Ливана, Нетаньяху отметил, что "угроза наземного вторжения снята".

По его словам ЦАХАЛ уничтожил наземную инфраструктуру на границе, подземные бункеры и тоннели.

Напомним, что недавно достигнутое перемирие между Израилем и поддерживаемой Ираном ливанской группировкой "Хезболла" оказалось хрупким. Уже в первые дни после вступления соглашения в силу стороны начали обвинять друг друга в его нарушении.

Перемирие, достигнутое при посредничестве США и Франции, имеет ограниченный срок действия – 60 дней. Оно предполагает демонтаж несанкционированных военных объектов к югу от реки Литани, но не регулирует расположение баз к северу от нее.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной. На следующий же день после вступления соглашения в силу Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении перемирия.

26 ноября Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о временном прекращении огня между ЦАХАЛ и группировкой " Хезболла" в Ливане. Оно вступило в силу в среду, 27 ноября.

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