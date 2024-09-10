'Нет возможности заставить придерживаться обязательств': в ООН признали беспомощность перед Россией

В Генеральной Ассамблее (ГА) Организации Объединенных Наций официально признали, что они не имеют влияния на страну-агрессора Россию. Этот орган ООН не может вынудить Москву выполнять Устав организации и требования международного права.

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Для этого нет нужных рычагов влияния. Несмотря на это, в ООН призывают РФ соблюдать прописанные правила. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 9 сентября, заявил глава Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис, передает "Укринформ".

Так он ответил на вопрос о том, сделала ли Генассамблея все от нее зависящее, чтобы заставить Россию прекратить войну и соблюдать Устав ООН и международное право. По словам Фрэнсиса, у ГА нет возможности принуждать страны выполнять свои обязательства.

"Мы действуем по убеждению, основанному на наших ценностях и принципах, и надеемся, что все государства-члены Организации Объединенных Наций будут придерживаться обязательств, которые они взяли на себя при вступлении в ООН, одним из которых, конечно, является уважение к территориальной целостности других государств", – сказал дипломат.

Он отметил, что в ООН и дальше надеются и ожидают, что "россияне выполнят свои обязательства", однако не думает, что у организации есть возможности и полномочия, чтобы принудить оккупантов к этому. Каждое государство принимает собственные решения, подчеркнул Фрэнсис, и выразил надежду на скорейшее окончание войны.

Политик напомнил, что Генеральная Ассамблея приняла "ряд решительных резолюций, призывающих Российскую Федерацию уважать закон и немедленно вывести свои войска" с территории Украины. "Я помню, что сам вставил в резолюцию слово "немедленно", – добавил он.

По словам главы ГА, россияне создали "плохой прецедент, если другие страны решат последовать их примеру". "Это (российская агрессия – Ред.) является фундаментальным и вопиющим нарушением международного права, с которым мы не можем мириться", – подчеркнул Фрэнсис.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники все чаще убивают украинских военных, которые сдаются в плен. Это фиксируют не только правоохранительные органы, но и международные организации, однако последние не могут обеспечить безопасность наших пленных.

В частности, речь идет о Международном Комитете Красного Креста (МККК) – он продолжает показывать позицию "страуса". Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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