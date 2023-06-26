'Необходимо удвоить поставки оружия Украине': Боррель рассказал, как повлияли на ЕС недавние события в России

"Бессмысленный и беспощадный" российский мятеж наемников ЧВК "Вагнер" под предводительством Евгения Пригожина показал международному сообществу, что медлить с поставками вооружения Украине для защиты и освобождения своих территорий не стоит. А представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель и вовсе убежден, что партии вооружения нашей армии стоит удвоить.

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Слова политика передает агентство Federal Press. В Брюсселе уже третьи сутки обсуждают резонансные события в 200 км от Москвы, большинство участников дебатов сошлись во мнении.

"Мы должны поддерживать Украину больше, чем когда-либо. Необходимо наращивать все виды поддержки, особенно военную", – подчеркнул Боррель.

Он также прокомментировал тревожные сообщения с Запорожской АЭС, где оккупанты, по данным украинской разведки, готовят масштабный теракт. Европейский политик осознает, насколько серьезны угрозы Москвы ядерной стабильности в мире, но продолжает настаивать на усилении поддержки нашей страны.

Напомним, что сам Пригожин свой неудавшийся бунт охарактеризовал положительно. По его мнению, причем весьма резонному, он заметил, что подобными действиями он со своими наемниками "всех взбодрил".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на фоне дестабилизации политических и общественных настроений в России глава украинского МИД Кулеба заявил, что для победы необходимо усиление санкционного давления на РФ и решительность действий международного сообщества.

"Призываю коллег из ЕС совместно с США максимально ускорить процесс обучения украинских пилотов и техников для скорейшей передачи Украине самолетов западного образца", – обозначил дипломат.