'Ненадежный партнер': Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию

Армения больше не может полагаться на Россию как на главного оборонного и военного партнера, поскольку Москва неоднократно подводила ее. Поэтому Ереван должен подумать об установлении более тесных связей с Соединенными Штатами и Францией.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщило британское агентство Reuters. Он подверг сомнению дальнейшее членство Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Нам нужно понять, с кем мы действительно можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения", – сказал Пашинян "Общественному радио Армении", отвечая на вопросы реформы вооруженных сил страны.

Пашинян отметил, что Армении следует подумать о том, какие связи в сфере безопасности ей следует построить с Соединенными Штатами, Францией, Индией и Грузией.

По мнению Пашиняна, Армении нужна новая стратегия национальной безопасности и укрепления своей армии.

"Раньше эта проблема была простой, потому что такого вопроса не было и не было сложности с созданием концепции. Раньше 95-97% наших оборонных отношений были с РФ. Сейчас этого не может быть как по объективным, так и субъективным причинам". ", – сказал он.

Пашинян напомнил, что Россия подвела Армению, когда в прошлом году Азербайджан приступил к молниеносной военной операции, которая вернула контроль над анклавом Нагорного Карабаха.

Учитывая это, вряд ли можно назвать Россию надежным партнером Армении, отметил Пашинян. Поэтому он сомневается в целесообразности дальнейшего пребывания его страны в ОДКБ.

Издание отмечает, что Пашинян разозлил Кремль, подверг сомнению основы этого альянса, который возглавляет Москва. Российский диктатор Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что выход из ОДКБ будет не в пользу Армении.

Пашинян в прошлом месяце уже обсудил сотрудничество со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил, что Армения больше не видит причин существования военных баз РФ на своей территории. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе показало, что Москва не способна выполнить свои союзнические договоренности в сфере безопасности.

Еще в сентябре прошлого года Пашинян заговорил об ошибочности позиции своего правительства, которое в безопасности опиралось исключительно на Россию. Москва не сумела достичь результатов и обещаний, данных Еревану, перед военным конфликтом в Карабахе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!