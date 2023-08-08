Немецкий концерн Rheinmetall модернизирует 30 танков Leopard 1 для Украины: что известно

Крупнейший производитель вооружения Германии Rheinmetall приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Концерн модернизирует их на собственных станках, а затем 30 из них будут отправлены в Украину.

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Об этом сообщило издание Handelsblatt. Эта боевая машина является предшественницей Leopard 2, который в настоящее время используется Бундесвером.

"Танки должны быть переоборудованы на предприятиях концерна в Дюссельдорфе и в дальнейшем отправлены на Украину. Это будет три десятка Leopard 1 из полусотни бельгийского производства, поскольку Швейцария пока не предоставляет разрешения на экспорт", – указано в сообщении.

Отмечается, что украинские военные крайне нуждаются в западной тяжелой технике, которая значительно устойчивей машин советского образца и позволяет максимально увеличить сохранность личного состава. Только в прошлом месяце Сухопутные войска Украины показали Leopard 2 на боевом дежурстве – это внушительное зрелище.

Как сообщал OBOZREVATEL, Rheinmetall планирует в конце лета открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopardи другой военной техники, поставляемой Германией. Украинцев уже обучают соответствующим ремонтным работам на территории ФРГ.

Также немецкий концерн получил значительный заказ от Бундесвера на поставку боеприпасов для танков Leopard 2. Сумма договоренности о производстве была расширена приблизительно до 4 миллиардов евро.

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