Немецкие правые хотят создать в Европарламенте новую фракцию: что известно

Немецкая праворадикальная партия "Альтернатива для Германии" (AfD) планирует создать новую фракцию в Европейском парламенте. Она будет называться "Суверенисты".

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Об этом пишет Der Spiegel. Такое решение в AfD приняли после исключения ее из фракции "Идентичность и демократия".

Среди возможных членов новой фракции должны быть другие правые партии, в частности, по данным издания, правоэкстремистские SOS Romania, SeAcabó La Fiesta из Испании, NIHK из Греции, Konfederacja Wolnosc и Niedpodleglosc из Польши, Hnutie Republika из Словакии и венгерская Hazank Mozgalom.

Основой группы должна стать так называемая Софийская декларация пророссийской правоэкстремистской партии "Возрождение" из Болгарии от апреля 2024 года, призывающая покончить с бюрократией ЕС. Также все вышеперечисленные партии выступают за мирные переговоры между Украиной и Россией.

Die Zeit сообщает, что новую парламентскую группу планируют запустить на следующей неделе. Решение по этому вопросу будет принято во вторник, 25 июня, когда депутаты Европарламента от AfD соберутся на заседание делегации.

Отметим, что на нынешних выборах в Европейский парламент правые партии во многих странах получили значительный рост. В частности, AfD набрала в Германии 15,9%.

Как сообщал OBOZ.UA, результаты выборов в Европарламент на внутриполитическую обстановку в Евросоюзе и в частности на отношение к Украине практически не повлияют. Дело в том, что главные политические силы сохранили свои позиции, считает политолог, глава Комитета избирателей Украины, доктор исторических наук Алексей Кошель.

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