"Нельзя постоянно противоречить общей линии ЕС": в Финляндии и Германии упрекнули Орбана в новых заигрываниях с РФ

В правительствах Германии и Финляндии раскритиковали премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который после встречи с диктатором Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Там призвали Еврокомиссию рассмотреть так называемой визовое исключение для жителей страны-агрессора.

Видео дня

Так, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что к деятельности Венгрии нужно "отнестись со всей серьезностью". Его слова процитировало издание yle в воскресенье, 4 августа.

Политик считает, что ЕК должна рассмотреть визовое исключение, предоставленное Венгрией россиянам, и принять соответствующие меры. Кроме того, он сказал, что действия Будапешта на посту председателя ЕС также необходимо подвергнуть критической оценке

"Деятельность Венгрии на посту председателя также должна оцениваться очень критически. Невозможно постоянно противоречить общей линией ЕС. В этом отношении нужно занять жесткую позицию", – подчеркнул Орпо.

Он добавил, что Финляндия действует в этом вопросе в сотрудничестве с другими странами ЕС.

Министр внутренних дел немецкой земли Бранденбург Михаэль Штюбген со своей стороны призвал к усилению пограничного контроля на всех границах ЕС с Венгрией, T-online.

По его словам, европейские договоры позволяют осуществлять пограничный контроль в исключительных ситуациях.

"Так же как мы делаем с Польшей и Чехией, такие страны, как Австрия, Хорватия, Словакия и Румыния, должны были бы делать то же самое. Неприемлемо, чтобы страна ЕС позволяла россиянам въезжать в страну фактически бесконтрольно", – заметил министр.

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в свою очередь отметила, что риск российского шпионажа и саботажа является высоким и стал еще более острым с началом войны России против Украины, поэтому страны ЕС должны усилить защиту, а не напротив создавать "потенциальные шлюзы" для шпионов и диверсантов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Путиным решил впускать россиян в страну без дополнительной проверки. Таким образом, через Венгрию в ЕС могут попасть тысячи россиян, среди которых могут быть шпионы и диверсанты.

– Европейская комиссия потребовала от Венгрии объяснить, как страна планирует упрощать въезд гражданам Беларуси и России и насколько это отвечает требованиям Шенгенской зоны. Там напомнили, что Россия является абсолютной угрозой всему Европейскому Союзу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!