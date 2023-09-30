Нелегальная миграция в Германии будет ограничена: Шольц считает количество беженцев в стране слишком большим

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости ограничить нелегальную миграцию в стране. Он считает, что количество беженцев в ФРГ уже слишком велико.

Соответствующее заявление он сделал в интервью Немецкой редакционной сети (RND). Политик убежден: оставлять все, как есть, нельзя. Канцлер отметил, что более 70% всех прибывающих в Германию беженцев не были прежде зарегистрированы, хотя почти все они находились какое-то время в другой стране ЕС.

По словам Шольца, ФРГ выступает за усиление охраны внешних границ Европы. Кроме того, страна договорилась о совместном контроле на границе со Швейцарией и Чехией, усилила его на границе с Польшей и Австрией.

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Также Германия может признать безопасными странами происхождения Молдову и Грузию, после чего сможет экстрадировать туда граждан этих стран. Что также приведет к снижению количества мигрантов.

Напомним, ранее в Германии разразился скандал из-за заявления лидера оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" Фридриха Мерца по поводу мигрантов. Он сказал, что 300 тысяч человек, которым якобы отказали в приюте, продолжают оставаться в стране и воспользоваться социальными услугами. В частности, они "делают себе зубы", в то время как немцы не могут записаться к стоматологу. Слова Мерца не нашли отклика в политических кругах страны и вызвали только шквал критики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ученые считают, что по наиболее оптимистичным прогнозам в 2033 году на территории нашего государства будет проживать не более 35 миллионов человек. Речь идет о границах 1991 года.

– В ЕС продлили механизм временной защиты украинских беженцев – на 1 год. Теперь он будет действовать до 4 марта 2025 года.

– Сотни тысяч украинских беженцев покинули Польшу. Украинцы переезжают в Германию: туда, где им предлагают бесплатные курсы изучения языка, высокую ежемесячную помощь и доступ к рынку труда.

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