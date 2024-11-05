'Некоторые дебаты ужасны': Бербок признала, что в Германии 'иногда сознательно' подменяют роль агрессора и жертвы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что в ФРГ есть люди, которые "подменяют роль агрессора и жертвы" в контексте российского полномасштабного вторжения в Украину. Кроме того, кое-кто в стране действительно сомневается в необходимости помогать Украине.

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Об этом глава немецкого внешнеполитического ведомства сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой в понедельник, 4 ноября. Она подчеркнула, что "некоторые дебаты в Германии ужасающие", но правительство "непреклонно будет стоять на стороне Украины, пока она борется за свободу".

Бербок отметила, что в Берлине знают, в чем заключается ответственность страны в поддержке нашего государства в борьбе с вторжением России.

Кроме того, народ ФРГ осознает, как много украинцы делают для безопасности и мира в Европе.

"Хочу здесь в Киеве очень честно сказать: я знаю, насколько ужасны некоторые дебаты в Германии по этому вопросу, когда подменяется роль агрессора и жертвы, частично сознательно. Некоторые люди моей страны сомневаются в необходимости поддержки, но еще раз отмечу накануне выборов в США, что Федеральное правительство Германии, крупнейшая страна Европы, мы знаем, в чем наша ответственность", – подчеркнула Бербок.

Министр заверила, что Украина не остается наедине в войне с агрессором, а имеет "надежных друзей и партнеров" во всем мире.

"Мы неуклонно стоим на вашей стороне, пока вы в нас нуждаетесь, поскольку вы боретесь и за нашу свободу в Европе", – отметила глава МИД Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, Анналена Бербок прибыла в Украину с визитом 4 ноября. С президентом Украины Владимиром Зеленским они провели переговоры по военной поддержке ВСУ со стороны Берлина, инвестициям в украинскую оборону и защите энергетической инфраструктуры Украины накануне зимы.

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