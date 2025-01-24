'Не видно никакого желания вести переговоры': Лекарню обвинил Россию в продолжении эскалации войны в Украине

Со стороны России не видно желания сесть за стол переговоров относительно завершения войны против Украины. Напротив, страна-агрессор активизирует боевые дествия, а на фронт продолжают прибывать подкрепления из Северной Кореи.

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Об этом 23 января заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в совместного интервью LCI со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. "Время для переговоров не завтра", – сказал он.

24 февраля Украина вступит в четвертый год войны, однако пока никаких признаков мира не видно, говорит французский министр.

"Мы не видим и не обнаруживаем какого-то особого желания с российской стороны сесть за стол переговоров", – сказал Лекорню и добавил, что даже президент США Дональд Трамп "ужесточает тон с президентом Путиным".

Он также сравнил риторику Киева и Москвы, напомнив о вовлечении в войну войск КНДР Россией:

"Там, где президент Зеленский развивается в своих выступлениях и пытается заставить общественное мнение задуматься о завтрашнем дне, российская сторона продолжает активизировать боевые действия. Снова есть программа помощи от Северной Кореи до России со значительными подкреплениями, которые продолжают прибывать".

По словам Лекорню, "мы все еще находимся во времени, которое граничит скорее с формой эскалации, чем с деэскалацией".

Борис Писториус в свою очередь сказал, что среди основнных условий будущего мирного договора видит два, не подлежащих обсуждению:

"Не может быть мира без участия украинцев. Мирное соглашение также должно обеспечить безопасность Украины, чтобы Путин не напал на эту страну снова три или четыре года спустя. Мы должны гарантировать мир с помощью сильного и надежного наблюдательного мандата".

Однако на данный момент, по словам Писториуса, "Путин показал, что он не заинтересован в мирных переговорах".

В то же время, как сказал Лекорню, "нет никакой информации, позволяющей предположить, что в краткосрочной перспективе существуют планы нападения на страны Евросоюза".

Однако, добавил он, такие страны, как Грузия и Молдова, могут "подвергнуться дестабилизации в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

"Мы должны быть бдительными. Это уязвимые страны, в которых широко распространено вмешательство России", – предупредил глава миноброны Франции.

По его словам, Россия "заново изобретает войну".

"Отныне нас можно победить и без вторжения", – предостерег Лекорню, имея в виду "российские корабли-призраки" или "атаки на подводные кабели и европейскую энергетическую инфраструктуру".

"Это уже не так просто, как или танки, или мир. Есть целая серая зона, где вы не полностью находитесь в состоянии войны, но и не полностью находитесь в состоянии мира", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января Борис Писториус сказал, что сохраняется теоретическая вероятность попытки РФ атаковать НАТО в 2029-2030 годах. Немецкий министр призвал Североатлантический Альянс быть готовым к такому сценарию.

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