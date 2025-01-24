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"Не видно никакого желания вести переговоры": Лекарню обвинил Россию в продолжении эскалации войны в Украине

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
1,1 т.
'Не видно никакого желания вести переговоры': Лекарню обвинил Россию в продолжении эскалации войны в Украине

Со стороны России не видно желания сесть за стол переговоров относительно завершения войны против Украины. Напротив, страна-агрессор активизирует боевые дествия, а на фронт продолжают прибывать подкрепления из Северной Кореи.

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Об этом 23 января заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в совместного интервью LCI со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. "Время для переговоров не завтра", – сказал он.

24 февраля Украина вступит в четвертый год войны, однако пока никаких признаков мира не видно, говорит французский министр.

"Мы не видим и не обнаруживаем какого-то особого желания с российской стороны сесть за стол переговоров", – сказал Лекорню и добавил, что даже президент США Дональд Трамп "ужесточает тон с президентом Путиным".

Он также сравнил риторику Киева и Москвы, напомнив о вовлечении в войну войск КНДР Россией:

"Там, где президент Зеленский развивается в своих выступлениях и пытается заставить общественное мнение задуматься о завтрашнем дне, российская сторона продолжает активизировать боевые действия. Снова есть программа помощи от Северной Кореи до России со значительными подкреплениями, которые продолжают прибывать".

"Не видно никакого желания вести переговоры": Лекарню обвинил Россию в продолжении эскалации войны в Украине

По словам Лекорню, "мы все еще находимся во времени, которое граничит скорее с формой эскалации, чем с деэскалацией".

Борис Писториус в свою очередь сказал, что среди основнных условий будущего мирного договора видит два, не подлежащих обсуждению:

"Не может быть мира без участия украинцев. Мирное соглашение также должно обеспечить безопасность Украины, чтобы Путин не напал на эту страну снова три или четыре года спустя. Мы должны гарантировать мир с помощью сильного и надежного наблюдательного мандата".

Однако на данный момент, по словам Писториуса, "Путин показал, что он не заинтересован в мирных переговорах".

В то же время, как сказал Лекорню, "нет никакой информации, позволяющей предположить, что в краткосрочной перспективе существуют планы нападения на страны Евросоюза".

Однако, добавил он, такие страны, как Грузия и Молдова, могут "подвергнуться дестабилизации в краткосрочной или среднесрочной перспективе".

"Мы должны быть бдительными. Это уязвимые страны, в которых широко распространено вмешательство России", – предупредил глава миноброны Франции.

По его словам, Россия "заново изобретает войну".

"Отныне нас можно победить и без вторжения", – предостерег Лекорню, имея в виду "российские корабли-призраки" или "атаки на подводные кабели и европейскую энергетическую инфраструктуру".

"Это уже не так просто, как или танки, или мир. Есть целая серая зона, где вы не полностью находитесь в состоянии войны, но и не полностью находитесь в состоянии мира", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 января Борис Писториус сказал, что сохраняется теоретическая вероятность попытки РФ атаковать НАТО в 2029-2030 годах. Немецкий министр призвал Североатлантический Альянс быть готовым к такому сценарию.

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