Как говорилось в старом анекдоте, "может, конечно, я и дура, но десятку в день имею" — так же и Камала Харрис: пока Трамп издевался над её "низким интеллектуальным уровнем", она успела найти на свою президентскую кампанию более полумиллиарда долларов, хотя начала их собирать лишь в третьей декаде июля.

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Электоральная ситуация тоже стремительно меняется почти каждый день: как сообщает Bloomberg, преимущество Харрис в 7 колеблющихся штатах составляет уже как минимум 2 процента в каждом из них, а в Висконсине даже 8 процентов — при статистической погрешности в 1 процент, то есть показатели теперь статистически значимые, и всё снова стало для неё намного лучше, что существенно дополняет её же перевес в целом по стране в 4 процента (Reuters/Ipsos).

В то же время базовый электорат "интеллектуального" Трампа — белые мужчины БЕЗ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, так что не Трамп должен рассказывать про IQ…