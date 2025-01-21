Не только экономический характер: Огрызко назвал инструменты, которыми Трамп может убеждать Путина. Видео

Президент США Дональд Трамп имеет множество рычагов для того, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина завершить войну против Украины. Речь идет не только о мерах экономического характера, но и о военной помощи.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. К примеру, если бы мы сейчас получили дальнобойные ракеты, в частности Tomahawk, это ускорило бы поражение объектов на территории РФ. Сейчас же нашим военным приходится доставать до них с помощью дронов.

"Можно выбивать эту инфраструктуру дронами, а можно выбивать теми ракетами, против которых нет у россиян защиты. И делать это быстрее. Так что это отдельный момент, на который мы должны обратить в первую очередь внимание", – отметил дипломат.

Если же говорить о влиянии на экономику, то это прежде всего санкции против российского "теневого флота", который перевозит нефть страны-агрессора. И Трамп не говорил, что он намерен отказаться от этих ограничений.

"В этом плане как-то все остается достаточно стабильным. Трамп прекрасно понимает, что если он надавит в этом направлении, то Россия получит огромный минус", – сказал Огрызко.

Кроме того, Трамп пообещал максимально увеличить добычу нефти в США. Это в свою очередь может привести к перенасыщению рынка и падению цен, из-за чего РФ потеряет часть покупателей и даже будет вынуждена глушить свои скважины.

"В любом случае Трамп может, если он, конечно, захочет, если политическая воля у него появится, может поставить экономику России в очень затруднительное положение в течение трех, шести, ну максимум девяти месяцев", – считает дипломат.

Он также обратил внимание на то, что по территории Украины продолжает осуществляться транзит российской нефти. Таким образом мы помогаем России ежегодно получать до 6 миллиардов долларов.

"Я думаю, что и нашему правительству нужно подумать над тем, чтобы этот резерв поступления средств для российского бюджета был прекращен. Это должна быть и наша инициатива. Тем более, что с юридической точки зрения есть все возможности это сделать. Да, будет визг в Братиславе, будет визг в Будапеште. В конечном счете надо просто иметь чуть-чуть посильнее нервы. Считаются с теми, у кого есть позиция. Если мы ее имеем, с нами будут считаться", – подчеркнул экс-министр.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Огрызко считает, что Дональд Трамп, как ввиду внешних обстоятельств, так и в силу определенных черт своего характера, несет Украине определенный шанс. Об этом свидетельствуют даже первые указы, которые он подписал сразу после вступления в должность.

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