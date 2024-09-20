Не только БРИКС: глава МИД Турции объяснил, почему страна проявляет интерес к разным геополитическим союзам

Турция хочет вступить в БРИКС из-за отсутствия успехов в процессе членства в Европейском Союзе. Кроме того, страна заинтересована в АСЕАН – Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

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Об этом во время круглого стола сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает агенство Anadolu. По его словам, если бы интеграция с Евросоюзом вышла до уровня членства, то Анкара, вероятнее всего, не искала бы альтернативы.

Глава МИД отметил, что в современном мире ни одна страна не сможет справиться с кризисами самостоятельно, не формируя экономические, безопасные, политические альянсы. По его словам, Турция имеет сильную традицию в культуре создания межгосударственных альянсов, участия в них и принятия на себя ответственности.

Турецкий министр провел параллели между ЕС и БРИКС, указывая, что в БРИКС институционализация не была реализована с момента ее основания, но в этом альянсе речь идет о общих валютах, методах финансирования, моделях, инвестициях, инфраструктуре и т.д.

"Мы углубимся в это и увидим. Это то, что мы ищем. Как я уже сказал, мы очень внимательно смотрим не только на БРИКС, но и на АСЕАН. Также очень заинтересованы в АСЕАНе", – добавил Фидан.

Ранее СМИ рассказали, что Турция несколько месяцев назад подала заявку на вступление в БРИКС на фоне ее разочарования отсутствием прогресса в многолетних попытках вступить в ЕС. Так Анкара стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне традиционных союзников на Западе, заявили источники журналистов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о непреклонности поддержки его страной территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Он также отметил, что возвращение Украине контроля над Крымом является требованием международного права. Некоторые обозреватели назвали слова турецкого президента "ударом" по российскому диктатору Путину.

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