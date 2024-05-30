'Не смотрите на то, что он говорит': Порошенко оценил, готов ли Путин к переговорам

Глава Кремля Владимир Путин лжец по специальности, его учили врать профессионально. Поэтому верить его словам о готовности к переговорам нельзя.

Об этом в интервью болгарскому изданию BGNES Agency рассказал бывший президент, депутат ВР и лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко. Он подчеркнул, что переговоры с Путиным должны вести только вооруженные силы Украины.

"Когда Путин говорит, что он готов к мирным переговорам, не верьте ему. Путин офицер КГБ, специально обученный вранью. Я могу это подтвердить за пять лет своего президентства. Не смотрите на то, что он говорит, смотрите на то, что он он делает. В тот день, когда он заявил, что готов к переговорам, он атаковал торговый центр в Харькове баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и управляемыми бомбами", – привел пример экс-президент.

Порошенко объяснил, что Путину не нужен ни Крым, ни Донбасс. Это легко понять, если посмотреть на жизнь в захваченных оккупантами городах Украины. И вообще, наша страна российскому диктатору нужна только для уничтожения.

"Путин хочет уничтожить Украину, потому что ему даже сама Украина не нужна. Он хочет доминирования по всей Европе. Это безумная идея императора. Однажды Путин может сказать, что Болгария тоже была частью российской империи", – считает экс-президент.

"Знаете, кто лучший мирный переговорщик с Путиным, кто лучший дипломат? Это Вооруженные силы Украины. И мы должны сделать их сильнее. Нам нужно усилить их возможности", – добавил Порошенко.

Он уточнил, что для скорейшей победы Украины партнеры должны обеспечить не только оружие и финансовую поддержку, но и закрыть воздушное пространство и ввести "адские санкции" против РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Путин не заинтересован в значимых переговорах о завершении войны против Украины и в любом мирном соглашении. Он должен достичь заявленной цели вторжения – полного "разрушения независимого украинского государства" и "порабощения украинского народа", уверены аналитики Института изучения войны ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский также исключил возможность временного прекращения огня на фронте для проведения переговоров с Россией. Он отметил, что у Украины уже есть опыт обмана со стороны РФ в таких диалогах, ведь во главе страны-агрессора стоят люди, желающие сжигать жизнь и разрушать города.

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