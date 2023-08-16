'Не отвечают интересам народа': Талибан запретил все политические партии в Афганистане

Талибан, который занимает господствующее политическое положение в Афганистане, огласил свою намеренность закрыть деятельность всех политических организаций в стране. Они якобы не отвечают интересам народа.

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Об этом сообщает издание AMU. По данным местных властей, политическим партиям не хватает шариатской основы, что делает их дальнейшую деятельность ненужной.

"Министерство юстиции Талибана объявило сегодня о запрете деятельности всех политических партий в Афганистане, утверждая, что они не отвечают интересам народа", – говорится в сообщении.

Абдул Хаким Шараи, временно исполняющий обязанности министра юстиции в управлении Талибана, представил сообщил журналистам в городе Кабул, что политические партии не соответствуют принципам шариата, что делает их деятельность излишней.

"У политических партий нет шариатской основы, они не отвечают интересам нации, и нация этого не хочет. Опыт показывает, что нынешнее разрушение страны происходит через политические партии", – отметил он.

Напомним, что в Афганистане, где в 2021 году власть захватили талибы, вводят верховенство законов шариата. Судьям приказали полностью соблюдать аспекты исламского права.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены движения "Талибан" после вывода из Афганистана иностранных войск убили десятки чиновников и людей, ранее сотрудничавших с военным контингентом США. С августа ООН получила уведомление примерно о 100 таких случаях.

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