'Не осуждаю': Макрон выдал, что встреча Орбана с Путиным может быть полезна

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не осуждает встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским диктатором Путиным в Пекине. Он считает, что "в какой момент это может пригодится".

В то же время французский лидер заявил, что государства-члены Европейского союза не должны подрывать свою политику в отношении Украины. Любая такая встреча должна быть предварительно согласована с членами блока, отметил Макрон. Его слова в пятницу, 27 октября, процитировало издание The Guardian.

Он добавил, что ни один член Евросоюза не может принимать решения, которые ослабляют блок. Президент Франции призвал страны "координировать свои действия заранее", особенно в вопросах, которые касаются страны-агрессора России.

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"Я не осуждаю то, что он (Орбан. – Ред.) сделал. Думаю, что в какой-то момент это может пригодиться, кто знает. Я просто говорю, что мы не должны позволить этому ослабить нас. С начала войны на Украине наша сила заключалась в том, чтобы быть едиными, действовать быстро и держать линию", – заявил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что Венгрия приняла суверенное решение стать членом ЕС, и жизнь венгерского народа после этого "стала намного лучше".

17 октября российский диктатор Владимир Путин провел в Пекине встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время встречи Орбан отметил, что Будапешт и Москва, несмотря на так называемую "специальную военную операцию" и санкции, продолжают развивать взаимоотношения.

Как сообщал OBOZ.UA, Орбан вновь сделал антиукраинское заявление. Он выдал, что "совершенно очевидно", что Украина якобы не сможет победить в войне с Россией, и снова расхвалил президента РФ.

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