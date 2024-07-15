Не нашлось достаточно голосов: в парламенте Словакии не смогли проголосовать за осуждение удара РФ по 'Охматдету'

В словацком парламенте не смогли принять резолюцию, осудившую российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Национальный совет для этого не набрал достаточно голосов.

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Резолюцию по ракетному удару России поддержал лишь 41 депутат, что недостаточно для ее рассмотрения. Об этом сообщило словацкое издание Aktuality.

По данным издания, на заседании парламента депутат от оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Беата Юрик инициировала добавить в повестку дня принятия резолюции с осуждением удара России по детской больнице в Киеве.

Однако другие парламентарии выразили сомнения в том, действительно ли РФ причастна к ракетному удару. Так депутат Павел Гуптак спросил, откуда у оппозиции информация о том, что Россия нанесла ракетный удар по украинской детской больнице.

"А вы там были?", – спросил Гуптак.

В конце концов, за внесение резолюции в повестку дня проголосовало недостаточное количество депутатов Словакии, поэтому парламентарии не стали ее рассматривать.

Как сообщал OBOZ.UA:

Следователи СБУ установили, что страна-агрессор Россия для атаки по "Охматдету" использовали стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства, в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Мировые лидеры осудили российскую атаку по детской больнице в Киеве. Они назвали это терроризмом и войной против мирного населения.

Россия же после удара по "Охматдету" устроила в ООН праздничный обед. Главным блюдом в меню на русском ланче была котлета по-киевски.

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