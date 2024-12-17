Не надо спекулировать на вопросе, кто сколько военных сможет отправить в Украину, – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что важно объединить Запад вокруг Украины в ближайшие месяцы. Следует сосредоточиться на этом, а не спекулировать на вопросе, какая страна сколько военных сможет отправить в нашу страну.

Видео дня

Соответствующее заявление Туск сделал 17 декабря во время встречи с президентом Владимиром Зеленским во Львове. Именно об этом говорили политики, отметил премьер, отвечая на вопрос журналиста о возможной миротворческой миссии в Украине.

"Самое важное в этом – определение гарантий безопасности", – подчеркнул Туск.

Лучше всего, по его мнению, чтобы Украина добилась справедливого мира, гарантированного всем миром.

"Те, кто сегодня говорят о том, что готовы выслать свои войска, чтобы гарантировать условия мира, должны изложить определение этой миссии", – подчеркнул премьер Польши.

Он подчеркнул, что гарантии в этом вопросе являются приоритетом, поскольку "уже было разочарование фальшивыми гарантиями, речь идет о Будапештском меморандуме, который касался Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, во Львове президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Политики говорили о ситуации на поле боя и в дипломатии, координации работы с партнерами, сотрудничестве в поставках Сил обороны оружия, "общих достижениях и понимании".

Владимир Зеленский заявил, что после официального вступления Дональда Трампа в должность президента США, очевидно, активизируются усилия, чтобы остановить войну России против Украины. И нашей стране, и всей Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, а сильная общая позиция всех партнеров и настоящий мир.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!