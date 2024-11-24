'Не хочет покидать теплую среду': Залужный заявил, что Европа не готова к длительной войне с Россией

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный считает, что страны Европы пока не готовы к длительной войне с Россией. Кратковременным военным действиям со стороны агрессора они, вероятно, смогут дать отпор, однако то, готовы ли они к войне "измора", под большим вопросом.

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Об этом бывший главнокомандующий ВСУ сказал в интервью украинскому изданию. В качестве примера он привел то количество средств поражения, которыми враг продолжает атаковать Украину.

"Смотрите, в октябре Украина получила по своим энергетическим гражданским объектам, кажется, 1643 "Шахеда", еще около 200 ракет. И тенденция будет двигаться к тому, что это количество будет увеличиваться. Уже только в этом месяце, если мы посчитаем количество "Шахедов" и ракет, которые пошли по гражданским объектам, уже будет доходить до трех тысяч. А месяц еще не завершился", – отметил Залужный.

Он добавил, что количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и они слишком дорогие. По этому показателю, считает посол, ни Британия, ни страны Европы не будут готовы к возможным военным действиям против России. Они имеют достаточное количество самолетов F-16, у которых отличные возможности по противовоздушной обороне, но за 2-3 месяца их систему ПВО можно полностью разрядить.

Кроме ракет и дронов Россия активно атакует Украину КАБами. В октябре и сентябре враг сбросил на передний край примерно 4,5 тысяч управляемых авиационных бомб.

"Есть ли сегодня в европейской стране или в той же самой Британии хотя бы 5 тысяч ракет к системам Patriot, чтобы сбить управляемые авиационные бомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблемно. Поэтому по этой военной составляющей можно сказать, что, пожалуй, они не готовы (к продолжительной войне с РФ – Ред.)", – сказал экс-главнокомандующий.

Говоря о стратегии "измора", которую выбрала для себя Россия, следует помнить, что противник полагается не только на боевые действия, но и на информационно-психологические операции против населения.

"Европа находится в теплой среде и не хочет ее сейчас покидать. Поэтому, по моему личному мнению, если они готовы к такой войне в условиях "измора", то, пожалуй, с очень большими ограничениями", – считает Залужный.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Третья мировая война началась в Украине в 2024 году. Бывший главнокомандующий Вооруженными силами указал на то, что Россию в ее полномасштабной агрессии поддерживают Северная Корея, Иран и Китай.

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