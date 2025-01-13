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"Не было никаких шансов": в Норвегии опрокинулся и упал в воду автобус, есть пострадавшие. Фото

Ольга Липич
Мир
2 минуты
591
'Не было никаких шансов': в Норвегии опрокинулся и упал в воду автобус, есть пострадавшие. Фото

В Норвегии туристический автобус, которых ехал из Латвии с 27 пассажирами, не справился с управлением, перекинулся и частично оказался в воде. Он двигался по трассе около берега во время аварии.

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Пострадали шесть человек, они попали в медицинские учреждениями с травмами средней тяжести.  Авария произошла утром в воскресенье, 12 января, в муниципалитете Флакстад на Лофотенских островах, сообщает NRK.

На место происшествия прибыли все службы, включая спасательный вертолет Главного спасательного центра страны (HRS).

"Не было никаких шансов": в Норвегии опрокинулся и упал в воду автобус, есть пострадавшие. Фото

"Авария оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально. Все 28 человек, находившихся в салоне, были эвакуированы", – говорит руководитель спасательной службы HRS Гейр Мортенсен.

Людей пересадили в другой автобус, а пострадавших доставили в больницу.

Власти муниципалитета и правоохранители говорят, что пока рано говорить о причине аварии. Вероятнее всего причины связаны с погодными условиями. На Лофотенах сложные условия для вождения, накануне там выпало много снега, а затем установилась плюсовая температура и пошел дождь.

"Не было никаких шансов": в Норвегии опрокинулся и упал в воду автобус, есть пострадавшие. Фото

Кроме того, по словам правоохранителей, в этом районе скользко, а также сильный ветер с гор, что может осложнить вождение.

"В этом районе был ветер, но не очень сильный. Когда мы заехали за поворот, внезапно налетел невероятно сильный порыв ветра и просто столкнул автобус с дороги. У меня не было возможности оставить его на дороге", – рассказал водитель.

В министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что в автобусе не было граждан Латвии, хотя у него есть латвийская регистрация, сообщает Delfi.

Представитель ведомства Диана Эглите отметила, что латвийское посольство в Норвегии сконтактировало с полицией и там им сообщили, что пассажиры и водитель не являются латвийскими гражданами. Организатором поездки была туристическая фирма из другой страны, которая, очевидно, арендовала для этого латвийский автобус.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии 6 января погибла 45-летняя украинка. Женщина ехала на своем автомобиле Volkswagen Polo вместе со своим 12-летним сыном и не справилась с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с молоковозом.

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