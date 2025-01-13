'Не было никаких шансов': в Норвегии опрокинулся и упал в воду автобус, есть пострадавшие. Фото

В Норвегии туристический автобус, которых ехал из Латвии с 27 пассажирами, не справился с управлением, перекинулся и частично оказался в воде. Он двигался по трассе около берега во время аварии.

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Пострадали шесть человек, они попали в медицинские учреждениями с травмами средней тяжести. Авария произошла утром в воскресенье, 12 января, в муниципалитете Флакстад на Лофотенских островах, сообщает NRK.

На место происшествия прибыли все службы, включая спасательный вертолет Главного спасательного центра страны (HRS).

"Авария оказалась менее серьезной, чем предполагалось изначально. Все 28 человек, находившихся в салоне, были эвакуированы", – говорит руководитель спасательной службы HRS Гейр Мортенсен.

Людей пересадили в другой автобус, а пострадавших доставили в больницу.

Власти муниципалитета и правоохранители говорят, что пока рано говорить о причине аварии. Вероятнее всего причины связаны с погодными условиями. На Лофотенах сложные условия для вождения, накануне там выпало много снега, а затем установилась плюсовая температура и пошел дождь.

Кроме того, по словам правоохранителей, в этом районе скользко, а также сильный ветер с гор, что может осложнить вождение.

"В этом районе был ветер, но не очень сильный. Когда мы заехали за поворот, внезапно налетел невероятно сильный порыв ветра и просто столкнул автобус с дороги. У меня не было возможности оставить его на дороге", – рассказал водитель.

В министерстве иностранных дел Латвии сообщили, что в автобусе не было граждан Латвии, хотя у него есть латвийская регистрация, сообщает Delfi.

Представитель ведомства Диана Эглите отметила, что латвийское посольство в Норвегии сконтактировало с полицией и там им сообщили, что пассажиры и водитель не являются латвийскими гражданами. Организатором поездки была туристическая фирма из другой страны, которая, очевидно, арендовала для этого латвийский автобус.

Как сообщал OBOZ.UA, в Италии 6 января погибла 45-летняя украинка. Женщина ехала на своем автомобиле Volkswagen Polo вместе со своим 12-летним сыном и не справилась с управлением. Авто вынесло на встречную полосу, где оно столкнулось с молоковозом.

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