"Не была суверенным государством после Второй мировой": Путин заявил, что "оккупационные войска" США до сих пор стоят в Германии

Президент страны-террориста России Владимир Путин обвинил США в оккупации Германии. По его словам, на территории ФРГ до сих пор находятся американские "оккупационные войска".

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Об этом Путин заявил на брифинге в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. По его мнению, Германия после Второй мировой войны не стала суверенным государством (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После Второй мировой войны Германия была разделена на четыре сектора: американский, английский, французский и советский. Советский Союз оформил прекращение этого оккупационного статуса, а Соединенные Штаты – нет. Строго говоря, формально юридически на территории Федеративной Республики Германия находятся американские оккупационные войска. А по факту так и есть, их очень много", – сказал Путин.

Как известно, на территории Германии возле города Рамштайн-Мизенбах по взаимному согласию стран расположена крупнейшая в Европе военная база США и один из самых больших военных объектов НАТО в Европе, где находятся 35 тыс. американских военных.

Также на авиабазе "Рамштайн", начиная с апреля 2022 года, проходят ежемесячные заседания международной Консультативной группы по вопросам обороны Украины и противодействия России, на которых союзники занимаются синхронизацией и координацией военной помощи Украине в войне с Россией.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 января 2023 года во время восьмой встречи стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн" было объявлено о новой военной помощи западных государств украинской армии. Украина получила средства ПВО, современные бронетранспортеры и внедорожники, вертолеты.

А 25 января Германия после консультаций с США приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Для начала речь идет об одной роте – 14 единицах такой техники. Также Германия разрешила поставки танков Leopard 2 другим странам.

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