Называли Путина ''крутым'' и заявляли о необходимости переговоров: у китайцев спросили, что они думают о войне в Украине. Видео

У жителей Китая после визита главы КНР Си Цзиньпина к российскому диктатору Владимиру Путину спросили об отношении к президенту РФ и к кровавой войне, которую он начал в Украине. Как оказалось, китайцы считают Путина "крутым", несмотря на то, что его оккупанты захватывают украинские города и убивают украинцев, а также надеются, что государство-агрессор победит в войне.

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Опрос провело издание CNN. При этом некоторые из опрошенных говорили, что глава Кремля "должен сесть за стол переговоров" с главой украинского государства Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, один из жителей Китая, с которым поговорили журналисты, отметил, что визит Си в Москву – это хорошо, поскольку это будет способствовать улучшению китайско-российских отношений.

"Мне очень нравится Путин, потому что он крутой и сильный парень", – сказал молодой китаец.

Говоря о начатой Россией войне, он отметил, что "надеется, что все смогут иметь мирные отношения".

Другая женщина на вопрос о боевых действиях в Украине сказала: "Надеюсь на победу России в войне, но лучше всего – мир".

Еще одна жительница КНР сказала, что на российскую войну "больно смотреть", но неправильно, что США передает украинской армии вооружение.

"Война и гибель людей разбивают сердце, на них больно смотреть. Это неправильно, что США отправляют Украине оружие. Я верю в видение Си Цзиньпина о мире во всем мире", – сказала она.

На вопрос о том, что она думает об ордере Международного уголовного суда в Гааге на арест российского диктатора Путина, женщина ответила: "Я не знаю. Это же он начал войну. Ему нужно сесть с (президентом Украины Владимиром) Зеленским и поговорить".

Мастер по ремонту обуви сказал, что борьба украинского народа с российской агрессией "никому не приносит пользы".

"Почему они сражаются? Это никому не приносит пользы. Но мы не знаем, кто начал войну. Это же украинцы, да?" – отметил он.

Отметим, что у Украины нет посла в Китае уже более двух лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, прикрываясь "целями и принципами устава ООН", Китай выступает за возобновление переговоров между Украиной и РФ. При этом Пекин не скрывает своего стремления сохранить и развивать китайско-российские отношения. Об этом Си Цзиньпин заявил после встречи с Путиным в Москве.

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