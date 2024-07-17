Называл Трампа Гитлером, но 'переобулся': почему назначение Венса вицепрезидентом США может стать катастрофой для Украины и ЕС

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев, а еще избрал своим кандидатом в вице-президенты 39-летнего сенатора от Огайо Джей Ди Венса, который является одним из наиболее изоляционистских членов Республиканской партии. Он категорически против помощи Украине (всеми силами пытался сорвать выделение 60 млрд. помощи в апреле) и призвал отдать России все оккупированные территории.

Видео дня

Внешняя политика Венса в стиле Трампа "Америка превыше всего" также распространяется на критику Европы и НАТО. Потенциально второй человек в Белом доме считает Китай, а не РФ, главным врагом Америки. Европейцы уже заявляют, что назначение Венса кандидатом в вице-президенты станет "катастрофой" как для Украины, так и для ЕС.

Вэнс прошел путь от беспощадного критика Трампа до его главного союзника. Перед выборами 2016 года он жестко его критиковал, даже называл "идиотом и американским Гитлером", но уже через пару лет стал одним из самых верных его поклонников.

Вэнс зарекомендовал себя как ведущий изоляционист в Сенате США. Он поддерживает Израиль, но достаточно неоднозначно относится к Тайваню и ясно дал понять, что презирает Украину. "Мне абсолютно безразлично, что будет с Украиной в том или ином виде", - сказал он за несколько дней до начала вторжения в 2022 году.

Главная идея Венса во внешней политике – быстро договориться с Путиным относительно Украины, вычеркнуть вопросы помощи повестки дня США и сосредоточить все ресурсы против Китая. В этом и кроется главная угроза для Украины, ведь ни о каком мирном плане речь не идет, все сведется к банальному торгу без участия Украины, но за ее счет. Что же, ввиду заявлений и действий Венса, в Кремле могут быть удовлетворены кандидатурой, которую Трамп предложил в вице-президенты США.

О том, что известно о политике, которая в случае победы Трампа в ноябре этого года может стать вице-президентом США, и что он писал и говорил об Украине и России – в материале OBOZ.UA.

Кто такой Вэнс

По данным NBС, Трамп при выборе вице-президента склонялся к кандидатуре "малоизвестного" и "не способного затмить его" губернатора Северной Дакоты Дуга Бергама, но по совету сыновей избрал именно Венса.

Кандидат в вице-президенты США далеко не всегда поддерживал нынешнего выдвиженца Республиканской партии и несколько лет назад называл его унизительными словами. В интервью Fox News сенатор признал, что в 2016 году скептически относился к Трампу, но тот был "великим президентом и изменил мое мнение". Интересно еще, что Вэнс по пути в Белый дом сменил протестантизм на католицизм.

Вэнс родился в небольшом городке Миддлтаун, штат Огайо. У него было непростое детство – его мать страдала от наркотической зависимости, а отец ушел из семьи, когда будущий сенатор был младенцем. Вырастили его бабушка с дедушкой, которых он называл "мама и папа". После окончания средней школы пошел служить в морскую пехоту США и несколько лет работал военным корреспондентом в Ираке. Затем получил образование в Университете штата Огайо и юридическую степень в Йельской школе права, а затем присоединился к Mitril Capital, венчурной фирме, которую основал Питер Тиль, один из основателей PayPal.

Вэнс поднялся к национальной популярности благодаря своему бестселлеру 2016 года — мемуарам "Сельская элегия", по которому позже был снят фильм. Впервые Венс встретился с Трампом в 2021 году и принес извинения экс-президенту за прошлые высказывания, и тот не только простил его, но и поддержал его в борьбе за место в Сенате от штата Огайо. Как результат – Вэнс выиграл свои выборы. Это может говорить о том, что Вэнс – карьерист к мозгу костей. Поняв, что дальнейший его политический успех зависит от личной привязанности Трампа, а Огайо всегда был республиканским штатом, он довольно быстро прошел путь от "ужасных" обид до этакого поклонения Трампу.

В Кремле могут быть довольны

Вэнс принадлежит к группе республиканцев, которые считают, что США должны в первую очередь заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем. По его мнению, США жизненно необходимо сосредоточить внимание и ресурсы на КНР и немедленно отказаться от какой-либо помощи Украине и в определенной степени ЕС. Именно поэтому решение Трампа избрать 39-летнего сенатора своим вице-президентом обеспокоило союзников США, опасающихся, что страна не только перестанет помогать Украине и откажется от других трансатлантических приоритетов.

Вэнс, ставший сенатором в январе 2023 года, играл центральную роль в блокировании законопроекта о помощи Украине в Сенате, и хотя эта попытка провалилась, политик тогда заявил: "Мы смогли достаточно четко донести, что Америка не может выписывать пустые чеки до бесконечности".

Сегодня кандидат в вице-президент США выступает за закрепление нейтрального статуса Украины (по его мнению – это основное чего стремится Путин) и не верит в возможность "стратегического прорыва" Киева. Он считает, что Украина при любых мирных договоренностях будет вынуждена пойти на территориальные уступки РФ, а оказание ей военной помощи не сможет повлиять на ход "конфликта". По его мнению, поставка американского оружия Украине не позволяет США конкурировать с КНР, а курс США по отношению к Украине давно не отвечает интересам Вашингтона.

Кроме того, Вэнс достаточно активно распространяет и некоторые пророссийские нарративы. Например, говорит, что мнение о том, что якобы все население Украины единогласно поддерживает противостояние России - "бессмысленно и абсурдно". Интервью российского диктатора Путина журналисту Такеру Карлсону он назвал ошеломляющим и призвал поддерживать диалог с ним.

"Тот факт, что он плохой парень не означает, что мы не можем поддерживать с ним базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас гораздо интереснее некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе", — говорил Вэнс The Hill.

В своей статье для The New York Times Венс изложил основные мнения о том, почему Америка не должна помогать Украине:

Вызов Киеву бросают не республиканцы, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может выставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва. И ей нужно больше техники, чем могут предоставить США.

60 миллиардов долларов – лишь малая часть того, что нужно, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины. Но дело не только в долларах. По сути, нам не хватает мощностей для производства того количества оружия, которое нужно Украине для победы в войне.

Мы примерно удвоили наши мощности по производству 155-мм снарядов и теперь можем производить 360 000 штук в год — менее десятой части того, что, по словам Украины, ей нужно. Цель администрации – довести эту цифру до 1,2 миллиона – 30 процентов от требуемого – до конца 2025 года.

Идея о том, что мы должны продолжить кровавую и ужасную войну, потому что это пошло бы на пользу американскому бизнесу, гротескна. Мы можем и должны восстановить нашу промышленную базу, не посылая ее продукции в зону внешнего конфликта.

Та же история и с другими боеприпасами. Возьмите ракетный комплекс "Patriot". Проблема заключается в следующем: США производят всего 550 штук в год. Если мы примем дополнительный пакет помощи, который сейчас рассматривается в Конгрессе, мы бы потенциально могли увеличить годовое производство до 650, но это все равно меньше трети того, что нужно Украине.

Взяв оборонную стратегию Украина может сохранить свою драгоценную военную силу, остановить кровь и дать время для начала переговоров. Но для этого нужно, чтобы как американское, так и украинское руководство признало, что заявленные Зеленским целые войны — возвращение к границам 1991 года фантастические".

С такой позицией не согласны многие республиканцы и демократы, напоминающие, что коллективная экономическая и военная мощь стран Запада, которые помогают Украине, значительно превышает российские возможности. Такую же позицию придерживается большинство европейских стран и блок НАТО, который на последнем саммите решил усилить поддержку Украины для обеспечения ее победы. Поклонники Украины в США пытались опровергнуть аргумент, что Вашингтон выписывает Киеву чек-бланш. Большинство средств, выделенных на помощь Украине, не покидают США. Вместо этого значительная часть этого поступает американским оборонным подрядчикам, которые снабжают это оружие или финансируют военные операции США.

Главный враг – Китай, а не Россия

Джеймс Венс – это Китай и борьба с ним. Он – один из самых ожесточенных "ястребов" по отношению к КНР. Это головная боль не только для Украины, ведь параллельно предлагается прекратить помощь, но и ЕС. Если в ноябре выиграет партия Трампа-Венса, новая администрация, скорее всего, подтолкнет Европу приблизиться к позиции Америки по отношению к Китаю. На сегодняшний день ЕС менее агрессивен в отношении Пекина, чем Соединенные Штаты, и когда дело доходит до торговли, Брюссель накладывает менее обременительные пошлины на импорт китайских товаров, чем США.

Внутри республиканского истеблишмента считается, что Джеймс Дэвид Вэнс – "именно тот лидер, который должен вести стратегическое противостояние с Китаем, от которого зависит судьба Америки после ухода Трампа". Мол, "Дональд – уходящая фигура и не сможет оставаться в Белом доме больше четырех лет. А вот его молодой и энергичный коллега наберется государственного опыта за годы работы вице-президентом и будет во главе страны в момент начала реального конфликта с КНР. То есть в 2029-2033 годах он вполне может оказаться у руля страны. Предполагается, что эти годы станут пиком конфронтации с Китаем.

Что касается России, то здесь тандем Трамп-Венс будет предлагать ей геополитическое соглашение: внеблоковый статус Украины и "новые территории", которые она оккупировала на момент начала переговоров, в обмен на доброжелательный нейтралитет Москвы после перехода конфронтации между США и Китаем в активную фазу. Учитывая все эти факторы, скорее всего, любое соглашение с Россией по Украине должно будет содержать условие разрыва российско-китайских связей. И дальнейшие действия возможной республиканской администрации будут зависеть от российского ответа. круг для Украины, ведь россияне могут быть не готовы к такому соглашению и не пойти на полноценный разрыв с Китаем, что, конечно, может изменить и трамповские решения. , которые он кардинально изменил

Трамп поймет, что договариваться с Путиным бесполезно

"На самом деле должность вице-президента имеет более символическое значение, чем реальное влияние в американской политической системе. То есть если берем внешнюю политику, то он фактически никакой роли не играет. Поэтому я считаю, что рано волноваться по поводу кандидатуры Венса, что он будет пытаться продвигать какие-то "мирные планы с российским привкусом" и так далее. Просто это не его компетенция", –такую мысль в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA озвучил председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Александр Мережко считает, что более показательным в этом отношении будет назначение на пост госсекретаря США и советника по национальной безопасности.

"Что касается Венса, то я смотрел его интервью, где он говорит много неприятных вещей для Украины. В частности, он не верит, что можно вернуть границы 91-го года и заявляет о внеблоковом статусе для Украины. Он также против помощи Украине, потому что считает, что лучше сосредоточиться на социальных вопросах в США и противодействии КНР. Надо признать, что его персона угрожает Украине и ее интересам, но не стоит преувеличивать его значение сегодня", – говорит Александр Мережко.

По его мнению, это означает, что нам нужно просто работать и приводить аргументы, чтобы республиканцы поняли необходимость дальнейшей помощи Украине.

"Я не верю, что США откажутся от помощи украинцам. Да, Трамп может попытаться это сделать, но как только он начнет сталкиваться с реальностью, то поймет, что ситуация несколько иная. То, что он сейчас заявляет, рассчитано на определенную аудиторию, на то, чтобы получить больше голосов. Реальная политика начнется только после выборов, если ему удастся выиграть их. Когда он сформирует свою команду и разберется, что происходит. И только после этого мы поймем, к чему он стремится.

На мой взгляд, Трамп очень быстро поймет, что план, озвучиваемый якобы от его имени, нереален по одной простой причине – Путин не заинтересован в мире, не заинтересован в настоящих и конструктивных переговорах. Когда он и его команда это поймут, все может очень быстро измениться", - отметил Александр Мережко.