''Называйте меня путинистом'': сын президента Уганды пообещал послать войска в защиту Москвы и призвал Запад не терять время

Сын президента африканской страны Уганда Мухузы Кайнеругаба заявил, что его страна, мол, отправит своих солдат защищать Москву, если той будут "угрожать империалисты. Угандиец, несколько месяцев назад отстраненный отцом от должности командующего сухопутными войсками Уганды за угрозы начать вторжение в Кению, заявил, что является "путинистом".

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Об этом Кайнеругаба, подозреваемый в пытках, похищениях и убийствах представителей угандийской оппозиции, написал в своем Twitter. Полнейшей поддержке президента РФ Владимира Путина и его агрессии против Украины и демократического мира он посвятил несколько твитов подряд.

"Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат в защиту Москвы, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!" – выдал Кайнеругаба.

В своем Twitter горячий фанат президента РФ Владимира Путина с легкостью записал в "союзники России" "75% человечества". Они, мол, и "победят" Украину, потому что верят российскому диктатору. Запад же, по его словам, ввязался в неравную борьбу.

"В Африке мы верим только президенту Путину, когда речь идет о Восточной Европе. Запад тратит время бесполезной проукраинской пропагандой. В Украине победят Россия, Китай, Африка, Индия, Южная Америка. Победит 75% человечества против 15%", – отметил угандийский генерал.

"С согласия российского руководства мы посетим поле Сталинградской битвы!" – добавил Кайнеругаба.

Между тем, в сети напоминают, что представляет собой воинствующий фанат Путина Кайнеругаба.

"Это тот же генерал, который осенью заявлял, что нападение на Россию – это нападение на Африку. А через несколько дней пригрозил вторжением в соседнюю Кению. За что его и отстранил от должности командующего сухопутными войсками Уганды его отец, президент Йовери Мусевени", – написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Он также намекнул на то, что объединяет Кайнеругабу с Путиным. Как и к российскому диктатору, к этому воинствующему угандийцу есть вопросы у Международного уголовного суда: его имя упомянуто в жалобе, полученной этим международным учреждением, в связи с пытками, похищениями и убийствами представителей оппозиции в Уганде.

Между тем, аналитики военного портала Defense Express рассказали, что представляет собой армия Уганды, которая, судя по заявлению Кайнеругабы, уже упаковывает чемоданы, чтобы "защищать Москву" и любоваться видами российской глубинки.

В 2020 году оборонный бюджет Уганды составлял более 800 миллионов долларов. Численность вооруженных сил при этом – около 45 тысяч военнослужащих.

На вооружении у них 260 танков, подавляющее большинство которых – 185 единиц – составляют Т-54 и Т-55, 10 Т-72Б1 и Т-90С, также Уганда имеет несколько китайских ZTZ-85-IIM.

ББМ угандийская армия имеет почти 400 единиц, в том числе 31 БМП-1 и 15 БТР-60, артиллерийских систем - 333 единицы, из которых только 6 советского производства - БМ-21 "Град".

Есть у Уганды и собственная авиация, состоящая из 6 Су-30МК2; 7 L-39ZA; 7 Ми-24 и 5 Ми-17. Имеются ли у Уганды системы ПВО – неизвестно.

В Defense Express отметили, что Уганду среди ряда других африканских стран назвал "страной-другом РФ" министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме нее в "друзья" он записал Бурунди, Гвинейскую Республику, Камерун, Мали, Судан, Чад, Эфиопию и Южно-Африканскую Республику.

Проанализировав военный потенциал назначенных Шойгу "друзей" государства-агрессора, аналитики раскрыли секрет "приязни" к ним со стороны РФ.

"Это достаточно детальное изложение (состояния армий упомянутых африканских государств. – Ред.) приводит к довольно простому выводу: мы только что прочитали перечень стран, в которых РФ собирается добывать комплектующие методом "каннибализма запчастей" для ремонта своей техники. Потому что на новейшие образцы российского "вундер-ваффе" у упомянутых выше стран Африки денег все равно нет. А техника "проще", по типу танков Т-72 или систем "Град", россиянам нужна самим, чтобы поддерживать боеспособность войск, задействованных для войны против Украины", – отметило издание.

Напомним, ранее стало известно, что наемников ЧВК "Вагнер" подозревают в убийстве граждан Китая в Африке. Наемники из "дружественной России" взялись "сближать народы" путем захвата объекта по добыче золота, который недавно был запущен в Центральноафриканской Республике. Действия "вагнеровцев" привели к смерти девяти граждан Китая и ранению еще двух человек.