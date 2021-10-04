Названы имена лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Американские ученые Дэвид Юлиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии в 2021 году в области физиологии и медицины. Награду им присвоили за исследования реакции организма на температуру и прикосновение.

Об этом 4 октября объявила Шведская королевская академия наук. Данные опубликованы на официальной странице премии в Twitter.

Известно, что американский физиолог Дэвид Джулиус работает в Калифорнийском университете Сан-Франциско. А биолог Ардем Патапутян – в исследовательском институте Скриппса (США).

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На сайте премии уточнили, что прорывные открытия двух ученых начали интенсивную исследовательскую деятельность, которая привела к быстрому расширению понимания того, как нервная система человека чувствует тепло, холод и механические раздражители.

"Лауреаты обнаружили критические звенья, недостающие для нашего понимания сложного взаимодействия наших чувств с окружающей средой", – добавили там.

Отметим, что вручение премии по физиологии и медицине открыло нобелевскую неделя, которая в этом году продлится до 11 октября.

Во вторник, 5 октября, станет известно, кто получил Нобелевскую премию по физике, 6 октября – химии, 7 октября – литературе. Кроме того, 8 октября должны назвать того, кому достанется премия мира, а 11-го числа – награда в области экономики.

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