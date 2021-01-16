Названа страна с самым жестким карантином в мире

Ливан ввел круглосуточный комендантский час, что стало одним из самых жестких карантинных решений, о которых заявляла какая-либо страна.

Как сообщает The Independent, новые правила запрещают покидать гражданам дома. Жители могут запросить разрешение выйти из дома на час в "чрезвычайных ситуациях", включая посещение пекарни, фармацевта, больницы или аэропорта.

Все супермаркеты, магазины и рестораны тоже были закрыты, за исключением доставки.

Круглосуточный комендантский час продлится 11 дней. Он призван спасти перегруженную систему здравоохранения страны, поскольку койки в интенсивной терапии заполнены на 94%, заканчиваются кислородные баллоны и аппараты ИВЛ.

Медики говорят, что пациентов с коронавирусом бросают у дверей больниц или лечат в припаркованных возле медучреждений машинах.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан также был госпитализирован 13 января. Перед этим он побывал на ужине с высокопоставленными чиновниками здравоохранения и экономики страны, где лишь немногие были в масках.

Всего в стране с населением более 6 млн человек зафиксировано 243 286 случаев заболевания COVID-19, скончались 1825 пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавируса.