НАТО усилит бдительность в Черноморском регионе, чтобы следить за действиями РФ, – Столтенберг

В НАТО осудили выход России из зерновых соглашений и попытки государства-террориста превратить голод в оружие. Опасные действия РФ в Черном море представляют угрозу для стабильности всего Черноморского региона, а следовательно и для Альянса.

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Поэтому в НАТО решили усилить разведку в Черноморском регионе. Об этом по итогам заседания Совета Украина-НАТО, созванного по инициативе Киева, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Важное заседание Совета Украина – НАТО. Мы осуждаем выход России из зернового соглашения, ее циничное использование голода как оружия и ее опасные действия в Черном море. НАТО остается единым – Альянс продолжают активизироваться в поддержке Украины и усиливает бдительность в регионе", – отметил Столтенберг.

В заявлении по итогам заседания Совета отмечено, что НАТО усилит разведку в Черноморском регионе. В частности, будут активнее использоваться морские патрульные самолеты и беспилотники.

"Действия России также представляют значительные риски для стабильности Черноморского региона, имеющего стратегическое значение для НАТО", – подчеркнул Столтенберг.

Напомним, 23 июля стало известно, что Столтенберг согласился созвать заседание Совета Украина-НАТО на 26 июля. С такой просьбой за день до того к руководству Североатлантического союза обратился президент Украины Владимир Зеленский.

Между тем в Минобороны Украины констатировали, что Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря и спрогнозировали, что агрессор может атаковать гражданские суда, следующие в украинские порты или покидают их.

В то же время в британской разведке отметили, что Россия может перехватывать идущие в Украину торговые суда. Там не исключают, что российские войска могут прибегнуть к атакам на гражданские суда в Черном море.

А в Госдепе США, а затем и в Вооруженных силах Украины заявили о возможной подготовке РФ атаки под чужим флагом для обвинения нашего государства в ударах по гражданским судам.