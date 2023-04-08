НАТО проведет крупнейшие авиационные учения за свою историю: задействуют сотни самолетов

В начале лета страны НАТО проведут масштабные авиационные учения на территории Европы. В время многонациональных учений Air Defender 2023 в период с 12 по 23 июня североатлантический Альянс задействует сотни самолетов.

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Руководить запланированным мероприятием будет Германия, а оперативные пункты разместят в Чехии, Эстонии и Латвии. Об этом сообщает сайт Национальной гвардии США.

По словам генерал-лейтенанта Военно-воздушных сил США Майкла Лоха, запланированные авиационные учения проверяют не только оперативную совместимость для совместной работы стран НАТО, но также способность быстро развертывать и использовать коалиционную авиацию.

В учениях примут участие около 220 самолетов, что делает Air Defender 2023 крупнейшими учениями по развертыванию ВВС с момента основания НАТО в 1949 году. Учения по коллективной обороне сосредоточены на способности Германии командовать и контролировать многонациональные военно-воздушные силы, действующие с немецких аэродромов.

В ходе учений самолеты НАТО будут летать в воздушном пространстве Германии на севере, востоке и юге, каждый из которых будет способен поддерживать комплексные воздушные операции. Помимо Германии и США в авиационных учениях примут участие 22 страны-союзника.

"Стратегическая и тактическая совместимость с нашими союзниками и партнерами являются ключевыми элементами надежного сдерживания, равно как и демонстрация боеспособных, напористых и эффективных военно-воздушных сил", – сказал генерал-лейтенант ВВС США.

Напомним, на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству в Альянсе. Готовятся и многие другие решения, а также "определенные гарантии безопасности" для нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– США, Германия и Венгрия, согласно заявлению Financial Times, противостоят попыткам таких государств, как Польша и страны Балтии, предложить Украине на саммите в Вильнюсе "дорожную карту" для членства в НАТО.

– Генсек военного блока Йенс Столтенберг ранее назвал условие вступления Украины в НАТО и пообещал поддержку по пути в Альянс. Он заявлял, что предметный разговор о членстве Украины состоится сразу после завершения войны с РФ.

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