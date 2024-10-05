НАТО планирует существенно увеличить количество боевых бригад и подразделений ПВО - Die Welt

НАТО планирует существенно усилить свое военное присутствие для защиты Европы от возможных агрессивных действий России. Альянс планирует увеличить количество боевых бригад и подразделений ПВО.

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Об этом сообщает издание Die Welt. В частности, ожидается, что количество боевых бригад вырастет с 82 до 131, что означает развертывание еще 49 дополнительных бригад.

Каждая бригада будет состоять из примерно 5000 солдат. Это увеличит общую численность сил НАТО до 250 тысяч военнослужащих.

Подобные мероприятия были согласованы весной 2024 года. Они являются частью новых требований, разработанных командующими НАТО, американским генералом Кристофером Каволи и французским адмиралом Пьером Вандье.

Альянс также планирует увеличить количество боевых корпусов с 6 до 15, а штабов дивизий – с 24 до 38.

Помимо увеличения количества военных, НАТО планирует увеличить запасы вооружений и боеприпасов. Особое внимание будет уделено противовоздушной обороне, где количество установок увеличат с 293 до 1467 единиц, включая системы Patriot, Iris-T SLM и Skyranger. Также будет увеличено количество вертолетов – с 90 до 104 единиц.

Эти новые требования касаются всех стран-членов НАТО, и каждая страна должна будет принять на себя обязательства в соответствии со своими экономическими возможностями и ресурсами.

Напомним, еще будучи в должности генсека НАТО, Йенс Столтенберг заявлял, что Альянс мог сделать больше для предотвращения российского вторжения в Украину. По его словам, своевременное предоставление Украине оружия могло бы помочь избежать крупномасштабной войны. Помешал странам НАТО сделать эти шаги страх перед Москвой, признал Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Столтенберг также говорил, что окончание войны в Украине напрямую зависит от объемов оружия, которое получит Киев. Он подчеркнул, что чем сильнее и продолжительнее будет поддержка Украины, тем быстрее может завершиться война.

Также Столтенберг назвал ошибочным утверждение, что разрешение Украине наносить удары вглубь РФ будет означать втягивание НАТО в войну.

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