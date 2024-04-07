В случае возможного нападения страны-агрессора России НАТО, вероятно, не сможет быстро развернуть свои войска. Причина в бюрократических задержках на границе и материально-технических проблемах.

Об этом говорится в материале издания The Telegraph. Как утверждают журналисты, в случае российской агрессии Альянсу необходимо будет переместить на восточные границы около 500 тысяч военных и самым быстрым путем для этого остается железнодорожное сообщение.

Но, утверждается в статье, перемещение сил по Европе предполагает навигацию "по сложной сети бюрократии и нестабильной инфраструктуры", а Германия становится главным камнем преткновения на обоих фронтах. В настоящее время среди стран Европейского союза и членов НАТО до сих пор нет договоренности о свободном передвижении военных сил по территории Шенгенской зоны.

Таможенное оформление танков и артиллерийских гаубиц для ввоза в Германию, которая считается окольным пунктом европейской обороны из-за ее географического расположения в самом сердце континента, часто занимает три-четыре недели, а не несколько дней, как в других странах, отметили в The Telegraph.

Для любого военного перемещения численностью более 50 военнослужащих и 10 транспортных средств необходимо дипломатическое разрешение. Вопрос об устранении этого препятствия неоднократно поднимался французами после того, как их танки застряли на границе с Германией по пути в Румынию.

Кроме того, железным дорогам стран ЕС также не хватает бортового подвижного состава для перемещения большого количества военной техники по территории Европы. В частности возникают вопросы по поводу надежности железнодорожной сети Германии Deutsche Bahn, которая, как пишет СМИ, благоприятствует перевозке пассажиров и коммерческих грузов, а не военной техники.

"Люди жалуются, а танки – нет", – сказал бригадный генерал голландских вооруженных сил в отставке Ханс Дамен.

Deutsche Bahn имеет достаточно возможностей для одновременного перемещения двух бронетанковых бригад, которые обычно состоят из примерно 85 танков и сотен бронированных машин.

Также журналисты указывают на уязвимость портов в Нидерландах, Германии и странах Балтии.

Еще одна слабая сторона заключается в перемещении оборудования в три страны Балтии и новый член НАТО Финляндии, чьи железные дороги работают на более узком пути советских времен. Это означает, что поезда, въезжающие в Литву из Германии, должны перемещать технику в разные поезда, что значительно замедляет движение к любой потенциальной линии фронта в конфликте с Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между Россией и НАТО "скатились до уровня прямой конфронтации" и Альянс "уже вовлечен в конфликт вокруг Украины". В ISW считают, что к таким заявлениям приспешник Путина прибегнул в рамках усилий РФ по активизации информационных операций, призванных заставить Запад перейти к самосдерживанию.

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