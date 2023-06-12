НАТО начинает беспрецедентные учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе: привлекут до 10 тыс. военных

12 июня НАТО начинает крупнейшие в истории альянса учения по развертыванию военно-воздушных сил в Европе. Эти учения должны продемонстрировать единство альянса в контексте потенциальных угроз, в частности со стороны России.

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Как сообщил Бундесвер, учения, которые называются "Air Defender-23", возглавляет Германия и они продлятся до 23 июня. В них примут участие около 250 военных самолетов из 25 стран-членов НАТО и партнеров, включая Японию и Швецию, желающую присоединиться к альянсу.

Обучение направлено на повышение оперативной совместимости и готовности к защите от беспилотников и крылатых ракет в случае нападения на города, аэропорты или морские порты на территории НАТО. В них должны принять участие до 10 тысяч человек.

Власти Германии также предупредили граждан, что обучение может повлиять на график гражданских полетов.

Отметим, что в июне 2022 года альянс официально признал Россию основной угрозой и выразил намерение ответить на этот вызов "объединенным и ответственным способом".

Так, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе предполагается, что лидеры стран блока будут принимать секретный документ, детализирующий ответ на угрозы России.

Ожидается, что на саммите в июле представители НАТО будут утверждать тысячи страниц секретных военных планов, определяющих стратегию обороны от потенциальной российской угрозы.

Напомним, что бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен заявил, что группа государств Альянса может захотеть разместить войска на территории Украины. Такое решение они могут принять, если на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля Украина не получит реальные гарантии безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности. По его словам, сейчас украинская армия борется не только за свой суверенитет и территориальную целостность, но и за стабильность и мир во всей Европе.

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