НАТО может приравнять атаку на спутники стран-членов к нападению на Альянс

В НАТО планируют приравнять атаки на космические спутники стран-членов к нападению на весь Альянс. Вопрос будет рассмотрен на саммите, который состоится 14 июня.

На нем в частности представят изменения в пятую статью устава Альянса о коллективной обороне, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу Spiegel.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств примут решение о том, что серьезное нападение на наши спутники или другой потенциал в космосе может привести к ситуации применения статьи о коллективной обороне", – сказал генсек.

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Как пояснил Столтенберг, если изменения будут приняты, то 5 статья может быть использована и в случае действий потенциального противника за пределами Земли. По его словам, нападения должны быть зафиксированы на суше, море, в воздухе и киберпространстве.

"Нападение на одного – это нападение на всех, и соответственно, все могут ответить на него", – подчеркнул он.

Саммит НАТО состоится в Брюсселе 14 июня. На нем будет обсуждаться в том числе и украинский вопрос, но одновременно представителей нашей страны на него не пригласили. В Кабмине отметили: это из-за того, что формат мероприятия предполагает участие только стран-членов Альянса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня. В то же время в Североатлантическом Альянсе подтвердили свое положительное отношение к стране и заверили, что она будет членом НАТО.