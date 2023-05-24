НАТО готовится к вступлению Украины: необходимы гарантии безопасности на переходный этап

На днях западная пресса, а именно американское издание The Wall Street Journal, сообщила о том, что Соединенные Штаты Америки и страны НАТО работают над проектом гарантий безопасности Украине, которые могут быть предоставлены нашей стране в период подготовки вступления в Североатлантический альянс. Некоторые детали этого процесса раскрыл журналистам президент Польши Анджей Дуда.

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"Киевский договор безопасности" как основа гарантий безопасности вроде израильских

В частности, польский президент рассказал, что потенциальные гарантии планируется разработать по образцу действующих для Израиля, включая передачу новейших западных вооружений и военных технологий в необходимых объемах. Ориентировочно ожидается, что основным гарантом безопасности станут Соединенные Штаты, то есть как и в случае с Израилем. Кроме того, свои гарантии безопасности Украине должны предоставить ядерные государства НАТО Великобритания и Франция, а также Германия как один из экономических и военно-промышленных лидеров Альянса. По словам Анджея Дуды, так называемый Киевский договор безопасности может быть подписан после саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля этого года. Целью этого должно стать лишение путинского режима надежд на то, что поддержка Украины Западом иссякнет в контексте предстоящих президентских выборов в США. При этом планируется, что будущее соглашение не исключает вступление Украины в НАТО в перспективе, но структурировано так, чтобы НАТО не могло стать стороной конфликта с Россией.

Следует напомнить, что концепция "Киевского договора безопасности" была представлена в сентябре прошлого года с участием украинских политиков и бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. Кроме того, запланировано участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Литве, где ожидается создание нового органа в формате "Совет Украина – НАТО", который должен стать проводником будущего членства нашего государства в Альянсе. Предполагается, что Украина будет иметь право созвать заседания Совета и обратиться за помощью, которую должны предоставить отдельные страны – члены НАТО.

Германия сомневается, но Франция готова предоставить гарантии безопасности Украине

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц пока достаточно скептически настроен относительно перспектив быстрого вступления Украины в НАТО. "Всем понятно, что в ближайшем будущем этого не произойдет. Еще и в том, что критерии НАТО предусматривают целый ряд условий, которым Украина сейчас не может отвечать. Понятно также, что нам потом придется обсудить, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены в послевоенной ситуации" . Но до этого нам еще далеко", – заявил немецкий политик.

В отличие от осторожной в своих оценках Германии, представитель Министерства иностранных дел Франции заявил, что его страна вместе с другими союзниками готова стать одним из гарантов безопасности для Украины. "Франция готова согласовать с Украиной договоренности, направленные на предоставление ей гарантий безопасности, которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе и предотвратить возможную агрессию в будущем".

Есть принципиальное согласие членов НАТО на будущее вступление Украины

Следовательно, становится понятным, что на данный момент НАТО не рассматривает вопрос вступления Украины до определения результатов войны, так как не имеет планов быть непосредственно втянутой в это противостояние. По словам Генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, "Союзники по НАТО согласились, что после войны Украина станет членом нашего Альянса. В то же время это долгосрочная перспектива. То, что сейчас является проблемой, состоит в том, чтобы Украина преобладала как суверенное, независимое государство, и поэтому нам нужно поддерживать ее". Кроме того, он неоднократно подчеркивал, что "все страны-члены согласились, что Украина станет членом Альянса", а договоренности по этому поводу прописаны также в межгосударственных соглашениях об интеграции Украины в НАТО с отдельными членами Альянса.

Поэтому наиболее реальным становится ожидать подписания на саммите в Вильнюсе определенного рамочного соглашения на пути членства в НАТО для легализации и легитимизации увеличения военно-технической поддержки Украины. Это позволит значительно расширить объемы и номенклатуру оружия, боеприпасов и технологий для Вооруженных сил Украины путем устранения юридических и бюрократических препятствий, ведь пока Украина является третьей стороной для стран НАТО.

Следовательно, любые гарантии безопасности для Украины должны быть промежуточным звеном на пути к членству в НАТО. Украинскому правительству нужно не повторить ошибку Будапештского меморандума, который оказался абсолютно недейственным ни в случае аннексии Крыма и захвата части Донбасса, ни в случае полномасштабной агрессии против нашего государства. Поэтому до окончательного вступления в НАТО такие гарантии должны включать размещение на украинской территории военных баз стран-гарантов, привлечение их войск, флота и авиации к патрулированию и охране государственных границ Украины, а также всесторонняя военно-технологическая поддержка обороноспособности нашей страны.