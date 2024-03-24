'НАТО должен привести себя в лучшую форму': Кэмерон призвал не игнорировать вероятность победы Трампа на выборах в США

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что альянс НАТО и страны пакта AUKUS должны прийти в "наилучшую возможную форму", чтобы увеличить свои шансы пережить потенциальное возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Трамп до сих пор не выражал никакой враждебности по отношению к сделке AUKUS, хотя он весьма скептически относился к НАТО, особенно к действиям его членов в отношении обязательства тратить не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону.

Такое заявление он сделал, выступая после переговоров на высоком уровне в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Кэмерон старался избегать критики бывшего президента США и предполагаемого кандидата от республиканской партии в 2024 году, заявив, что "кого они выберут своим президентом, зависит от Америки".

"То, что мы будем делать, и я уверен, что сделало бы австралийское правительство, – это работать с тем, кто станет президентом", – заявил Кэмерон.

Но он неявно признал риски, с которыми AUKUS и НАТО могут столкнуться в случае второго президентства Трампа, призвав приложить усилия к тому, чтобы следующий президент считал, что оба Альянса хорошо функционируют.

Кэмерон назвал партнерство AUKUS, в рамках которого США и Великобритания помогут Австралии в приобретении атомных подводных лодок, "абсолютно блестящим соглашением", а НАТО – "самым успешным оборонительным союзом в истории".

"Лучшее, что мы можем сделать, – это создать эти альянсы, привести эти проекты в наилучшую возможную форму, чтобы кто бы ни стал новым президентом, он мог видеть, что они работают с очень успешным набором механизмов", – сказал Кэмерон.

Ранее сообщалось, что глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что Запад не сделал достаточно для того, чтобы Украина победила российскую полномасштабную агрессию. Западные государства были едиными в риторике и в 2014 году, и в 2022-м, однако у украинской армии до сих пор нет достаточного количества снарядов и необходимого вооружения, чтобы выбить оккупантов со своей земли.