'Наша победа вернет нормальность всем': Зеленский вспомнил агрессию России против Грузии в 2008 году

7 августа исполняется 15 лет от "пятидневной войны" в Грузии. Печальная годовщина оккупации Россией территории Абхазии и Южной Осетии.

Видео дня

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении прокомментировал эту дату. Он отметил, что все эти 15 лет рана на теле Грузинского государства остается.

Зеленский сказал, что мир тогда не проявил своей решительности – и агрессор остался безнаказанным.

"Российская оккупация остается – эта рана на теле Грузинского государства остается. Много слов уже сказано о том, что если бы мир был решительнее тогда, в 2008 году, то многое было бы иначе. Уже тогда Россия должна была понять, что за агрессию больше всего платит агрессор. Точно должна понять это сейчас", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что только победа Украины в войне остановит распространение российской агрессии и убережет другие народы "от того, что переживаем мы – и Украина, и Грузия, и Молдова".

"Наша победа вернет нормальность всем – уберет российскую оккупацию. Украинцы солидарны с народом Грузии, и я благодарю всех граждан Грузии, которые вместе с нами защищают свободу! А особенно тем, кто сражается в составе сил обороны и безопасности Украины!" – сказал президент.

Напомним, что в августе 2008 года началась война между Россией и Грузией. Она длилась всего пять дней и унесла сотни жизней, лишила домов тысячи человек. В настоящее время обе территории находятся в состоянии замороженного конфликта. Эту войну назвали первой европейской войной XXI века.

После войны в 2008 году Россия признала "независимость" Абхазии и Южной Осетии. Сейчас в обоих регионах находятся российские войска и военные базы.

Помимо России независимость сепаратистских регионов Грузии признали также Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Тбилиси и весь цивилизованный мир считают эти территории оккупированными регионами Грузии.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне везде ведут себя как оккупанты и даже не скрывают этого. Так, находясь в Батуми, российская туристка заявила, что РФ "освободила" оккупированную ею Абхазию от грузин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!