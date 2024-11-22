Населению стоит купить генераторы: какой план обороны готовит Германия на случай возможного вторжения России

Вооруженные силы Германии начали готовиться к войне с Россией. В Бундесвере создан соответствующий документ из 1000 страниц под названием "Немецкий оперативный план". И хотя официально этот документ еще не утвержден, военные ФРГ уже проводят работу согласно "Оперативному плану".

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В частности, военные Германии уже проводят разъяснительную работу с производителями ФРГ и руководством городов республики. Как сообщает FAZ, которое якобы ознакомилось с указанным документом, планируется мобилизовать несколько тысяч солдат.

В целом, в ФРГ рассчитывают в случае войны Европы с РФ "остаться большим военным хабом" для солдат других стран НАТО.

Также в документе предложены меры по защите ключевых объектов инфраструктуры и указания по организации обороны страны. План содержит секретные данные, в частности, перечень зданий и критической инфраструктуры, подлежащих более тщательной защите.

Отдельно предлагаются совместные учения Бундесвера и гражданских организаций, таких как маневры под кодовым названием Red Storm Bravo.

Как утверждает издание, военные ФРГ уже взаимодействуют с бизнесом на местах, чтобы повысить уровень готовности к кризисным ситуациям. В частности, представителям предприятий в Гамбурге уже предложили "обучить по пять на каждые 100 сотрудников дополнительных водителей грузовиков".

Еще бизнесу предлагают приобрести автономные источники энергии – дизельные генераторы и ветряные турбины.

Мэр Гамбурга сообщает, что в городе уже создана третья рота гражданской обороны. Это добровольцы, не относящиеся к боевой части Бундесвера, но приобщенные к задачам охраны и обеспечению безопасности. Сенат Гамбурга отметил, что создал более 40 дополнительных рабочих мест "для усиления кризисного управления и защиты населения".

В свою очередь, населению предлагается приобрести генераторы. Или, если точнее, будет предлагаться – по данным издания, "Немецкий оперативный план" еще не утвержден и будет дополнен вышеупомянутыми учениями Red Storm Bravo и другим.

FAZ цитирует командующего войсками в Гамбурге, подполковника Йорна Плишке, утверждающего, что такая работа ведется не только в Гамбурге, но и по всей Германии. Он также говорит, что Россия будет готова к активным наступательным действиям на Запад через 4-5 лет.

И указанный план направлен прежде всего, чтобы к этому сроку подготовить страну к войне. Потому что пока ФРГ отстает: Россия производит 25 танков в месяц, а Германия всего три в год, добавляет военный.

Плишке, ссылаясь на данные разведки, утверждает, что Россия активно готовится к конфликту с Германией. РФ якобы уже проводит беспилотные полеты в целях разведки, занимается диверсиями, устраивает кибератаки и готовит планы покушений на топ-менеджеров немецких компаний-производителей.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия продолжает оказывать значительную военную помощь Украине в борьбе с российской агрессией. Последний пакет поддержки, переданный Вооруженным силам Украины, включает широкий спектр вооружений и техники, направленных на укрепление обороноспособности страны.

Также Германия в ближайшее время приступит к передаче Украине новейших дронов-камикадзе Helsing, оснащенных искусственным интеллектом. Эти беспилотники издание назвало мини-Taurus из-за их функциональности и дальности.