'Нас выслушали': Дуда рассказал о результатах разговора с Си Цзиньпином о мире в Украине

Президент Польши Анджей Дуда с главой КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине обсудили войну в Украине. Польский лидер подчеркнул, что надеется, что Китай поможет найти решение для мира в Украине.

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По его убеждению, Пекин должен стремиться к миру, опирающемуся на принципы международного права. Слова Дуды на брифинге процитировала его прессслужба.

Президент Польши сказал, что представил китайскому лидеру польскую точку зрения на ситуацию в сфере безопасности в Европе и мире. Также он выразил надежду, что Китай, как великое государство и член Совета Безопасности ООН, поддержит усилия относительно мирного прекращения войны, начатой Россией в Украине.

Но, как отметил Дуда, прежде всего, такого прекращения войны, которое будет соответствовать принципам международного права.

По его словам, Си Цзиньпин в разговоре подчеркивал, что Китай стремится к миру и мирному развитию ситуации в Европе.

"Глава КНР Си Цзиньпин сегодня несколько раз подчеркнул, что Китай стремится к миру, потому что Китай – страна, которая стремится к мирному развитию. Си Цзиньпин неоднократно подчеркивал это сегодня в нашем разговоре. Я подробно изложил нашу ситуацию и наше мнение. И я могу сказать, что нас выслушали. Я не хочу говорить здесь о деталях нашей беседы с глазу на глаз", – сказал президент Польши.

Он подчеркнул, что неоднократно подчеркивал, что позиция Варшавы заключается в том, что границы государств никто не имеет права изменять.

"Я здесь сегодня несколько раз подчеркивал то, что мы стоим на позиции неизменных границ, что границы не могут быть изменены силой ни в Европе, ни в любых других уголках мира. Необходимо уважать суверенитет и независимость государств", – сказал Дуда.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение, что отсутствие Китая на саммите мира в Швейцарии связано с просьбой российского диктатора Владимира Путина. По его словам, это и есть настоящая позиция КНР по поводу войны в Украине.

Ранее в Китае отреагировали на обвинения Владимира Зеленского по поводу попыток срыва Саммита мира. В Пекине заявили, что Китай никогда не "раздувал и не разжигал пламя" российско-украинской войны.

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