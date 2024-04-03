'Нас обманули': граждане Индии, приехавшие в РФ на подсобные работы, жалуются, что их силой забрали в армию

В Индии заявили, что граждан страны обманным путем заманивают в армию РФ. Индийцы надеются на высокооплачиваемую работу в России, однако в итоге их против воли бросают на фронт воевать против Украины.

Об этом говорится в статье выпуска индийской газеты The Asian Age за 3 апреля. По словам жуналистов, оказавшиеся на войне семьи индийцев теперь ищут помощи.

Они утверждают, что на "работу в РФ" их заманило видео на YouTube, опубликованное рекрутинговым агентством из Дубая, которое взимало огромные суммы под предлогом трудоустройства.

"Мы застряли здесь, на украинской границе. Мы приехали в Россию заниматься подсобными работами, но нас обманули и принудительно отправили служить в российской армии", – рассказали индийцы, которых бросили на передовую.

Отметим, в начале марта СМИ уже писали о гражданах Индии, которые неожиданно для себя оказались на войне. В частности, несколько таких историй рассказывал "Голос Америки".

30-летний Мохаммед Асфан покинул свой дом в Хайдарабаде в ноябре 2023 года, сказав семье, что едет в РФ работать "армейским помощником" и зарабатывать во много раз больше, чем продавцом в швейном магазине.

Видео рекрутингового агентства в Дубае Baba Vlogs на YouTube обещало высокую зарплату и постоянное место жительства в РФ через шесть месяцев, и Асфан решил, что нашел способ обеспечить будущее своей семьи. В рекрутинговом агентстве заверили, что его не отправят на передовую в Украину.

Но в конце декабря он позвонил своей семье из российского Ростова-на-Дону, сказав, что его заставили пройти несколько недель военной подготовки, забрали паспорт и отправили на фронт. В марте семья Асфана была уведомлена о его смерти.

Брат Асфана Мохаммед Имран сказал журналистам, что его брат никогда бы не поехал в Россию, если бы знал, что ему придется воевать, и обвинил в гибели брата рекрутинговое агентство.

А 23-летний Хамиль Мангукия из западно-индийского штата Гуджарат был убит 21 февраля на Донетчине. Мангукия отправился в РФ после того, как ему предложили работу охранником, но отвезли на передовую и заставили воевать, сообщила его семья.

31-летний Аазад Юсуф Кумар отправился в Дубай в декабре 2023 года после того, как ему пообещали "работу по хозяйству в отеле" в ОАЭ. Выросший в нищете и работавший чернорабочим, Кумар принял предложение в надежде обеспечить лучшую жизнь своему новорожденному сыну.

Семья Кумара говорит, что, после оплаты агенту около 3600 долларов его увезли в неизвестное место в России "работать на кухне". Затем его заставили пройти военную подготовку в течение двух недель вместе с другими индийцами. Во время одной из тренировок Кумар был ранен, а потом все же отправлен на фронт. Его семья не получала о нем никаких известий несколько недель.

Родственники обратились к правительству Индии от имени некоторых из десятков индийских мужчин, которых обманом заставили воевать на стороне российской армии и которые хотят вернуться домой. По оценкам СМИ, число индейцев, вовлеченных в войну против своей воли, достигает 100 человек, сообщал "Голос Америки".

Правительство Индии 8 марта выступило с заявлением о том, что ему известно о некоторых индийцах, которых "обманом" заставили присоединиться к армии РФ, и что этот вопрос обсужден с Москвой для досрочного освобождения.

Представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал также заявил, что "были начаты решительные действия" против агентов, которые завербовали этих людей "под ложным предлогом и обещаниями".

Как сообщал OBOZ.UA, Центральное бюро расследований Индии разоблачило обширную сеть торговли людьми, в рамках которой молодых мужчин заманивали в РФ, обещая работу, а затем против их воли отправляли на фронт в Украину. Среди индийцев, ставших жертвами "схемы", погибли по меньшей мере два человека.

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