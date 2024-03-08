Спецслужбы Индии разоблачили схему торговли людьми, которых заставляли воевать за Россию против Украины

В Индии разоблачили обширную сеть торговли людьми, в рамках которой молодых мужчин заманивала в Россию, обещая работу. Вместо этого индийских граждан против их воли отправляли на фронт, заставляя воевать против Украины.

Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на Центральное бюро расследований Индии (CBI). Отмечается, что среди индийцев, ставших жертвами торговли людьми, есть погибшие и раненые.

По информации CBI, по такой схеме в Россию было отправлено около 35 индийских граждан.

По меньшей мере двое мужчин, уехавших в Россию, надеясь там работать, погибли на фронте. Одну из этих смертей официально подтвердило посольство Индии в России. Некоторые из жертв торговли людьми получили тяжелые ранения в зоне боевых действий.

"Граждане Индии, ставшие жертвами торговли людьми, были обучены боевым действиям и направлены на передовые базы в заре российско-украинской войны против их воли", – заявили в CBI.

Торговцы людьми, действовавшие в нескольких индийских штатах, вербовали людей через социальные сети и местных агентов.

Правоохранители провели обыски в нескольких городах, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, в результате которых было изъято 50 миллионов рупий (605 000 долларов США), а также некоторые документы и электронные записи.

"Отдельные подозреваемые также были задержаны для допроса", – говорится в сообщении CBI.

Также, как пишет издание Indian Express, Центральное бюро расследований сообщило, что по данным следствия некоторым из мужчин предлагали поступление в "сомнительные частные университеты" в России. Под таким поводом индийцев привлекала группа лиц, в состав которой входило трое россиян.

По прибытии в РФ у граждан Индии отбирали паспорта и отправляли их на военные учения, а затем на войну в Украину против их воли.

"Стало известно, что по прибытии в Россию паспорта этих граждан Индии были изъяты/похищены агентами в России. Их обучали военным обязанностям и снабжали российской армейской униформой и оружием. Позже этих граждан Индии доставляли на передовые позиции в зону боевых действий вопреки их воле, что подвергало их жизнь серьезной опасности", – отметили в ведомстве.

По данным CBI, одно из агентств в Дели якобы отправило около 180 человек в Россию, в основном за студенческими визами.

На видео, распространенных в социальных сетях этого месяца, семь мужчин обратились за помощью к индийскому правительству с просьбой вернуть их домой. Они заявили, что ездили в Россию за туристическими визами, но теперь вынуждены служить в ее армии.

"Мы видели несколько видеозаписей и пытаемся связаться с этими людьми", – заявил представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

Издание отметило, что МИД России не ответило на запрос прокомментировать этот вопрос.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне в Украине погиб гражданин Индии, воевавший на стороне России. В российские вооруженные силы он вместе с двумя другими гражданами Индии попал после того, как их обманули российские агенты и завербовали в качестве "помощников" для вражеских военных.

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