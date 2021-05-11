В Израиле опять напряжённая ситуация. Похоже, что ХАМАСу все же удалось спровоцировал начало "третьей интифады". Теперь руководство ХАМАСа усилит свои позиции и получит новые финансовые вливания от спонсоров, а в обмен за это пожертвуют своими жизнями оболваненные пропагандой молодые, и не очень, арабы.

С вечера 10 мая по территории Израиля из Газы ХАМАСом были выпущены около 200 ракет, десятки из них (летевшие на жилые районы) были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Тактика такая же, как и у рашистов в ОРДЛО. Установки сознательно ставятся в жилом квартале или на территории какого-то инфраструктурнрго объекта и выпускаются ракеты. Это усложняет нанесение ответного удара. Но не для Израиля, который давно использует беспилотники для точных ударов. Ракетами были обстреляны населенные пункты Иерусалим, Бейт-Шемеш, Ашкелон, Сдерот, Амиоз, Охад, Цохар, Кисуфим, Айн а-Шлоша, Нетивот и другие. Отменена учеба во многих населенных пунктах Израиля.

В ответ на это ЦАХАЛ начал операцию "Страж стен". В итоге ответ был более чем достойным. Армия Израиля атаковала более 130 объектов террористической группировки Хамас. Среди атакованных целей: дом командира батальона террористической организации ХАМАС и структура военной разведки ХАМАСа, позиции боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада", заводы и мастерские, где производили оружие и боеприпасы, два "наступательных" туннеля. Была уничтожена не только техника, но и террористы. Среди уничтоженных полевой командир "Бригад Изаддина аль-Касам" (боевое крыло ХАМАСа) Сабар Сулейман. Не менее восьми человек были убиты в результате удара по дому Ибрагима Аталлаха аль-Масри в Бейт-Хануне. Кроме того, двое боевиков ХАМАСа, включая полевого командира Мухаммада Абдаллу Файяда (другой вариант написания фамилии Файяч), были убиты в результате удара по мотоциклу рядом с мечетью Ат-Такуа в Бейт-Хануне.

Израильские военные принимают все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму возможный ущерб гражданскому населению во время своих военных действий. Но вина за возможный ущерб будет именно на террористах, которые размещают ракетные установки в местах проживания гражданского населения. Похоже, что они этой подлости обучались у российских военных.

Сколько времени это продлится пока не понятно. Но то, что Израиль сможет дать жёсткий отпор - это бесспорно. Как говорила Голда Меир "Мир на Ближнем Востоке наступит тогда, когда арабы будут любить своих детей сильнее, чем они ненавидят евреев". Но видимо сегодня для палестинцев терроризм все ещё более привлекателен, чем мир и налаживание своей жизни.

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