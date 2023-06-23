Нападение на НАТО: в Сенате США зарегистрировали резолюцию об ядерном оружии РФ

В Сенате Соединенных Штатов была зарегистрирована резолюция, в которой предлагается признать применение ядерного оружия Россией против Украины как нападение на страны НАТО. Это решение связано с высоким риском распространения радиации на страны Альянса в случае совершения теракта на ЗАЭС.

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Об этом сообщает издание "Голос Америки". Демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм зарегистрировали соответствующий проект документа в Сенате.

"Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где также расположены союзники НАТО", – заявил Грэм во время пресс-конференции в Конгрессе.

По словам Ричарда Блументаля, размещение российского ядерного оружия в Беларуси вызывает серьезные опасения и является провокационным действием. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день угроза использования Россией ядерного оружия является наивысшей с момента Карибского кризиса.

"Наше сообщение к тем, кто окружает президента РФ Владимира Путина, заключается в том, что если вы сделаете это, если вы выполните его приказ, если он когда-нибудь его даст, вы можете ожидать массивного ответа от НАТО, и вы окажетесь в войне против НАТО", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден считает реальной угрозой использование Россией ядерного оружия. По его мнению, президент РФ после "совершенно безответственного" размещения тактического ядерного оружия в Беларуси вполне может отдать приказ о его использовании.

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