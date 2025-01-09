Накануне визита Трампа на входе в Капитолий задержали мужчину с мачете и ножами: что происходит

В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне полицейские арестовали мужчину, который пытался пронести мачете в Центр для посетителей Капитолия (CVC). Также в его сумке обнаружили три ножа.

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Инцидент произошел в среду, 8 января, сообщили на аккаунте полиции Капитолия в социальной сети Х. Правоохранители проинформировали, что остановили мужчину во время досмотра у северных дверей центра.

"Наши офицеры обнаружили мачете в сумке мужчины, арестовали его и изъяли мачете. В сумке также были обнаружены три ножа. Проверка безопасности была временно остановлена ​​у северной стороны Центра посетителей Капитолия, пока мы проводили расследование", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали по многочисленным обвинениям в ношении опасного оружия. Остальные подробности в полиции пообещали предоставить позже.

Издание Politico уточнило, что инцидент произошел тогда, когда в ротонде Капитолия стоял гроб покойного экс-президента США Джимми Картера. В этот день Центр для посетителей был полон людей, которые пришли почтить его память.

Кроме того, в Капитолий должен прибыть новоизбранный президент Дональд Трамп. В этот день он планировал встретиться с законодателями.

"Полиция Капитолия арестовала мужчину, пытавшегося пронести мачете и три ножа в Центр посетителей Капитолия в среду днем, в то время как покойный президент Джимми Картер находится в гробу, а в Капитолии ведутся приготовления к прибытию избранного президента Дональда Трампа этим вечером", – пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 декабря 2024 года умер 39-й президент США Джимми Картер. В октябре ему исполнилось 100 лет. Сердце политика-долгожителя остановилось в его доме в Джорджии.

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