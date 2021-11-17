Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжают ловить рыбку в мутной воде на беларусско-польской границе. Первый пытается принудить Евросоюз к диалогу, который прекратился после выборов 2020 года, переключить повестку белорусско-европейских отношений с темы прав человека в Беларуси на миграционный кризис, а также ослабить санкционное давление.

Путину необходимо легитимировать Лукашенко на международной арене, чтобы тот смог подписать документы для окончательного и бесповоротного поглощения Беларуси Россией, так как сейчас подпись Александра Григорьевича мало что значит. Он также не прочь пристроить в Евросоюзе с десяток наёмников, подготовленных российскими спецслужбами, а также ускорить сертификацию и запуск "Северного потока-2". Кроме того, нельзя исключать, что Россия может использовать кризис, чтобы вновь атаковать Украину.

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События на границе разворачиваются стремительно. 15 ноября Совет ЕС расширил критерии, по которым Евросоюз получит право вводить санкции в отношении Беларуси, в частности, в случаях инструментализации мигрантов. Соответствующее решение приняли министры иностранных дел стран ЕС на заседании в Брюсселе. Теперь Евросоюз сможет ввести санкции в отношении физических лиц и компаний, "организующих или содействующих деятельности режима Лукашенко по способствованию незаконному пересечению внешних границ ЕС". "Сегодняшнее решение отображает решимость Евросоюза бороться с инструментализацией мигрантов в политических целях. Мы противостоим этой нечеловечной и незаконной практике", — в частности, прокомментировал принятое решение верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Принятие этого решения является подготовительным шагом для введения непосредственно санкций против лиц, которые организовывают перевозку мигрантов в Беларусь для дальнейшей переправки в ЕС. К слову, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что мигранты приезжают в Минск через Москву. "Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых... мигранты приезжают через Москву", — сказал он, подтвердив, что санкции могут настигнуть и российских авантюристов. Ожидается, что вслед за этим решением последует одобрение непосредственно пакета санкций — пятого по счёту — против режима Александра Лукашенко. Известно, что под санкции попадут авиакомпании, туристические фирмы и должностные лица, которые причастны к доставке мигрантов к границам не только Польши, но и Литвы, Латвии и даже Украины. Когда Евросоюз примет их, пока данных нет.

Реакция Александра Лукашенко не заставила себя долго ждать. "Организовывать миграционный поток через Беларусь — это себе дороже. Мы никогда этим не занимались и заниматься не намерены, — заявил он на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции Беларуси. — Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и все. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Все, дальше нам отступать некуда". Напомним, 11 ноября Александр Лукашенко пообещал, что ответит на европейские санкции и угрозы Польши полностью закрыть границу. "Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда?" — заявил он. После этого заявления в кулуарах пошел слух, что теперь-то Евросоюз точно ускорит запуск "Северного потока-2". Но 16 ноября стало известно, что Германия приостановила его сертификацию, и вряд ли он заработает ранее второго квартала 2022 года.

Призрак пятого пакета санкций витает в воздухе, и белорусские власти демонстрируют Евросоюзу свои "мускулы". 16 ноября ситуация на границе Беларуси и Польши резко обострилась. Мигранты пытались прорваться через колючую проволоку у КПП "Брузги — Кузница", бросали камни и бутылки в польских силовиков. Часть из них, вооружённая палками, пыталась сломать забор на границе. Также в минобороны Польши заявили, что со стороны мигрантов летят не только камни и бутылки, но и светошумовые гранаты. Известно о семи пострадавших — польские власти сообщили, что двух полицейских доставили в больницу с травмами головы, пятеро получили ранения конечностей. Польские силовики вынуждены были применить против агрессоров слезоточивый газ, а позднее и водометы.

Надо отметить, что накануне к КПП "Брузги — Кузница" пришли более двух тысяч мигрантов, которые окружили пост и потребовали пропустить их на территорию Евросоюза. В основном там собрались курды, граждане Ирака, и не спроста. В кулуарах говорят, что курды, в частности, езиды, давно нашли общий язык с российскими спецслужбами. Якобы они проходят подготовку в российских военных лагерях, обустроенных в Армении (в районе Алягаз). Они неофициально действовали на стороне Армении во время обострения Нагорно-Карабахского конфликта в 2020 году (судя по тому, что Ереван в итоге лишился территорий, на которые претендовал, толку от этой помощи, как и от российских "Искандеров", было немного). После подготовки их перебрасывают в Сирию для противостояния Турции, а также в... страны Евросоюза. Россия и ранее отправляла в ЕС боевиков под видом обездоленных мигрантов, и, судя по этническому составу группы на белорусско-польской границе, не прочь сделать это сейчас. Если так, то повторятся события, которые стали следствием миграционного кризиса в 2015 года, организованного Россией посредством эскалации в Сирии. Украины это тоже касается, ведь когда по Евросоюзу прокатилась волна терактов под соусом "ИГИЛ", Путин просил снять антироссийские санкции якобы для борьбы с терроризмом.

Не только у Владимира Путина, но и у Александра Лукашенко рыльце в пушку. На днях западные издания опубликовали комментарий экс-посла Беларуси во Франции и бывшего министра культуры Павла Латушки, который рассказал о подготовке мигрантов. "Есть такой населенный пункт Опса в Беларуси в Витебской области, где находится база ОСАМ, отряда спецподразделений пограничных войск, это спецподразделение пограничной охраны под наблюдением КГБ Белоруссии <…> Подготовили две группы. Первая группа — иракцы, до 10 человек, вторая группа — бывшие афганцы, до 10 человек, имеющих боевой опыт", — сказал он в эфире TVN. Не удивимся, если так, и миграционный кризис — тщательно спланированная российско-белорусская спецоперация, а не художественная самодеятельность Лукашенко.

В связи с эскалацией на белорусско-польской границе Варшава рассматривает возможность совместно с Литвой и Латвией запросить о созыве экстренного заседания НАТО, чтобы при необходимости задействовать статью 4 Североатлантического договора. Указанная статья предусматривает консультации, если, по мнению какого-либо из членов Североатлантического Альянса, под угрозой оказывается его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность. Пока Евросоюзу удалось остановить приток новых беженцев в Беларусь (к примеру, Ирак планирует организовать эвакуационные рейсы для вывоза своих граждан), но по разным оценкам в республике находится порядка 16 тысяч мигрантов. Не сомневаемся, что Лукашенко и Путин будут всячески заставлять европейцев принять хотя бы часть из них, чтобы сохранить лицо и интегрировать в европейское общество собственных наёмников под видом беженцев.