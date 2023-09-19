'Надо спасать не только жизнь, но и ее качество': Елена Зеленская встретилась в США с гендиректором ВОЗ. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Встреча состоялась на полях 78 Генеральной Ассамблеи ООН, куда первая леди вместе с Президентом Украины прибыла для участия в мероприятиях высокого уровня.

Об этом сообщает Офис президента. Елена Зеленская поблагодарила Всемирную организацию здравоохранения за помощь Украине в сохранении здоровья и жизней людей во время российского вторжения.

"Война отсеяла неважное. Война проявила и показала настоящие ценности и приоритеты. Приоритетом и главной ценностью для Украины является человек и его жизнь. И это уже аксиома для сознательных людей. Пора сделать аксиомой и то, что важно и качество жизни. А ментальное здоровье основа этого качества. Война против Украины стала вызовом, который актуализировал потребность в трансформации психосоциальной помощи и специализированной психиатрической помощи, в необходимости перейти от сомнительного количества к ощутимому качеству услуг для людей", – сказала супруга Президента.

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Первая леди рассказала о ходе реализации Всеукраинской программы ментального здоровья, которую она инициировала для охвата психологической помощью и основами самопомощи всего населения страны.

"У нас работает Межведомственный координационный совет по психическому здоровью и психосоциальной поддержке – площадка для наработки правительственных управленческих решений. Вторым важным направлением стала выработка координации и консенсуса. При поддержке ВОЗ создан консультативно-совещательный орган – Координационный центр по психическому здоровью при Кабинете Министров. Работает модель региональной координации Всеукраинской программы ментального здоровья, уже чувствуется взаимодействие министерств, областных военных администраций. Бюро ВОЗ в Украине координирует неправительственный сектор и международных партнеров в формировании услуг по психосоциальной помощи", – подчеркнула она.

Елена Зеленская акцентировала, что ментальное здоровье входит в топ-5 вызовов в мире. Это подтвердило масштабное социологическое исследование по теме ментального здоровья и отношения к нему, проведенное для Саммита первых леди и джентльменов в июле-августе 2023 года при поддержке ВОЗ в 11 странах мира. В связи с этим супруга Президента предложила главе Всемирной организации здравоохранения одобрить на Всемирной ассамблее здравоохранения (ВАОЗ) в мае 2024 года резолюцию по влиянию войны на ментальное здоровье, которой будет обновлен Всеобъемлющий план действий по психическому здоровью. на 2013–2030 гг., а также провести во время Всемирной ассамблеи отдельное программное мероприятие ВОЗ министерского уровня при лидерстве Украины по влиянию войны на ментальное здоровье.

Елена Зеленская и Тедрос Аданом Гебрейесус обсудили новую инициативу Украины – международное медицинское партнерство, начатое под патронатом третьего Саммита первых леди и джентльменов в рамках сателлитного саммита министров здравоохранения разных стран. Меморандумы о партнерстве между украинскими и зарубежными медучреждениями на нем подписали 14 руководителей Минздрава.

"Международное медицинское партнерство предусматривает подписание меморандума о сотрудничестве между конкретными медицинскими учреждениями – украинским и иностранным. То есть украинское медучреждение получит "побратима" за границей, с которым будет обмениваться опытом, будет перенимать лучшие практики, организовывать стажировку медиков и т.д. Партнерами украинских больниц к этому времени стали 25 зарубежных. Это очень важно, потому что из-за полномасштабной войны наша медицинская система страдает ежедневно. Россия уже повредила 1427 объектов здравоохранения, еще 189 разрушила наголову.И наши медучреждения как никогда нуждаются в надежном плече поддержки, чтобы продолжать развиваться и оказывать качественную медицинскую помощь украинцам", – рассказала Елена Зеленская.

Она пригласила ВОЗ к участию и инициативам в рамках медицинского партнерства, отметив, что это открывает перспективы не только для Украины, но и для стран-партнеров. Ведь у украинских специалистов уникальный опыт спасения жизней в военных условиях.

"Опыт Украины должен служить всему цивилизованному миру и быть отражен в глобальных политиках как по вопросам оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, так и по усилению международного сотрудничества, трансграничному обмену информацией, управлению общими запасами и тому подобное", – подчеркнула первая леди Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, где планирует выступить на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций, которая продлится 19-21 сентября. Там состоятся дебаты, одной из тем которых будет привлечение России к ответственности за агрессию против украинского государства и военные преступления.

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