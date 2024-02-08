На все автодороги выведут военную технику: в Польше анонсировали самые большие за 10 лет военные учения

На дорогах Польши будут усилены передвижения военной техники, связанной с проведением учений STEADFAST DEFENDER-24 и DRAGON-24. Усиление движения начнется 12 февраля 2024 года.

Об этом сообщает сайт польских вооруженных сил. Военные призвали не публиковать информацию и фото, демонстрирующие перемещение войск и их дислокацию, даты и время прохождения военных колонн.

В рамках учений с середины февраля по конец мая военная техника будет двигаться практически во всех воеводствах, автодорогах, скоростных и национальных дорогах.

Пробеги колонны также будут использоваться в качестве тренировочного элемента, среди прочего. отработка приема и опрокидывания сил союзников, координации трансграничной деятельности и взаимодействия со странами пребывания.

Польские военные указали, что движение участвующих в учениях транспортных средств будет скоординировано таким образом, чтобы как можно меньше препятствовать текущему движению. Колонны будут сопровождать и охранять военная полиция и подразделения контроля дорожного движения Войска Польского в сотрудничестве с полицией. Также перегруппировка была согласована с соответствующими органами, в том числе местными.

Обращаемся к водителям быть особенно внимательными. Напоминаем, что не стоит проезжать между едущей колонной военной техникой. Приносим свои извинения за неудобства.

Также военные призвали к защите информации, в частности, не публиковать информацию и фото, которые демонстрируют перемещение войск и их дислокацию, даты и время военных колонн, данные о вылетах и посадках военной авиации.

"Любые непродуманные действия в Интернете, публикация фотографий, на которых изображены важные военные объекты, установки и устройства, могут иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", - заявили в ВС Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия в этом году хочет обучить еще 10 тысяч военных из Украины. На сегодняшний день около 40 000 украинских военных прошли подготовку в ЕС через миссию EUMAM.

Как сообщал OBOZ.UA, высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны-члены ЕС договорились увеличить количество военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые пройдут подготовку на их территории.

"По состоянию на сейчас на территории Евросоюза уже прошли обучение почти 40 тысяч украинских солдат. Миссия по их подготовке почти завершена. Теперь мы договорились добавить в это число еще 20 тысяч солдат, таким образом в общей сложности подготовку пройдут 60 тысяч солдат", - отметил Боррель.

В Генштабе ВСУ рассказали, как происходит отбор и обучение за границей. Соответствующее решение о направлении отдельного военнослужащего или подразделения принимает военный руководитель ниже командира отдельной воинской части.

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