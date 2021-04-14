На востоке Китая обнаружили огромный "танцпол динозавров". Фото

В провинции Фуцзянь на востоке Китая группа исследователей обнаружила огромный "танцпол динозавров" с несколькими сотнями следов этих доисторических гигантов.

Ученые говорят: их концентрация указывает на то, что это мог быть путь динозавров, бродивших по этой местности в относительно короткий период времени в позднем меловом периоде. О находке сообщает агентство "Синьхуа" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этот "танцпол" – место раскопок площадью 100 квадратных метров, где мы заметили примерно 200 следов динозавров", – объяснил палеонтолог Китайского университета геолого-геофизических исследований и член исследовательской группы Син Лида.

"Танцпол динозавров" нашли в китайской провинции Фуцзянь xinhuanet.com

По его словам, это место впервые было обнаружено в ноябре 2020 года. Сначала там нашли 240 окаменелых следов динозавров, а в апреле 2021-го еще 364. Так, на данный момент на участке, который занимает площадь около 1600 кв. м, выявлено уже более 600 следов динозавров. Он расположен в уездной деревне Лунсян округа Шанхан. Ученые ожидают, что количество таких находок по мере продолжения раскопок превысит тысячу.

Некоторые из обнаруженных следов были оставлены большими зауроподами xinhuanet.com

Син Лида отметил, что 80-миллионные следы, вероятно, были оставлены как минимум восемью типами динозавров, включая огромных зауроподов, больших и малых теропод и орнитопод.

"Танцпол динозавров" xinhuanet.com

Также были найдены следы длиной менее 10 см, которые, по словам Сина, принадлежат небольшим птичьим динозаврам.

По словам ученых, это самый крупный и самый разнообразный объект такого рода, обнаруженный в Китае до сих пор, который восходит к верхнему меловому периоду.

Некоторые следы были длиной менее 10 см xinhuanet.com

Заместитель директора Геологической службы Фуцзянь и член исследовательской группы Чен Руншэн подчеркнул, что это место с "танцполом динозавров" может похвастаться обильными геологическими осадочными структурами и указывает на то, что раньше оно находился рядом с источником воды, где животные употребляли пищу и воду.

Он добавил, что в ходе дальнейших исследований в этом районе можно будет найти больше окаменелостей динозавров, а не только следы.

Следы динозавров обнаружили в провинции Фуцзянь на востоке Китая Google-карта

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае ученые обнаружили окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью. Животное сидело на кладке древних яиц.