На вакцинацию 75% населения Земли уйдет 7 лет – Bloomberg

Нынешние темпы вакцинации против коронавируса позволят мира вернуться к нормальной жизни не менее через семь лет.

Однако для этого прививки должны сделать 75% жителей планеты. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что на сегодня в разных странах мира вакцинируют примерно 4,5 миллиона человек в сутки.

"При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета", – говорится в сообщении.

Вместе с тем журналисты добавляют, что в ближайшее время могут появиться и новые вакцины против COVID-19 от других производителей. Предполагается, что это поможет ускорить процесс иммунизации.

Подчеркивается, что самый высокий процент полученных прививок сейчас наблюдается в Израиле, что позволит этой стране вернуться к нормальной жизни уже через два месяца. Среди других, например, в Великобритании – за 6 месяцев, США – до конца 2021 года, остальным странам Европы – через 2-4 года.

По данным портала GediVisual, который предоставляет статистику по вакцинации в мире в реальном времени, на утро 5 февраля прививки против коронавируса получили уже 107,3 миллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мере мутации коронавируса в мире было зарегистрировано уже почти 4000 его штаммов. Поэтому производители вакцин против COVID-19 работают над улучшением таких препаратов.