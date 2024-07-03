На религиозном празднике в Индии погибло более 100 человек: подробности трагедии

В Индии 2 июля произошла давка во время религиозного мероприятия в штате Уттар-Прадеш на севере страны, в результате чего погибли более 100 человек. Большинство жертв – женщины и дети.

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Об этом сообщает The Washington Post. По словам местных чиновников, этот трагический случай стал самым смертоносным в стране за десять последних лет.

"Обстоятельства, которые привели к давке, остаются непонятными, но, согласно заявлениям свидетелей и местных чиновников, это было сочетание ужасной жары и религиозного запала", – сказано в сообщении.

В частности, окружной судья округа Хатрас в штате Уттар-Прадеш Ашиш Кумар сказал, что инцидент произошел в тот момент, когда люди выходили с места происшествия из-за удушья в конце мероприятия. Оно проходило в палатке под открытым небом.

Мероприятие проводил местный проповедник по имени Нараян Сакар Хари, чье имя переводится как "воплощение бога".

По словам очевидцев, давка началась, когда проповедник выходил с места происшествия. Верующие бросились к выходу, чтобы увидеть его поближе, тогда как многие еще лежали на земле "ища его благословения".

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитянатх выразил соболезнования родным жертв. Он также объявил компенсацию в размере 2400 долларов семьям погибших и 600 долларов для каждого пострадавшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Йемена в городе Сана по меньшей мере 78 человек погибли в результате давки в школе, куда сотни человек пришли получить по 9 долларов гуманитарной помощи. Еще более 300 получили ранения.

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