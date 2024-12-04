На ПВО и кибербезопасность: Нидерланды выделят Украине дополнительные €22 млн

Нидерланды поддержат украинскую противовоздушную оборону и киберустойчивость. На это официальный Амстердам выделит дополнительно 22 миллиона евро.

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Министр иностранных дел страны Каспар Велдкамп на своей странице в X (Twitter) подчеркнул: "Действия России несут прямую угрозу НАТО – ее массовым наращиванием военной силы, вторжениями в воздушное пространство и актами саботажа". Он призвал союзников мобилизовать усилие.

Велдкамп 3 декабря на заседании Совета Украина-НАТО указал на важность усиления военного потенциала Украины.

"Нидерланды выделяют дополнительно 22 миллиона евро на проекты, направленные на противовоздушную оборону и киберустойчивость Украины", – сообщил представитель правительства.

Также он обеспокоен, что "третьи страны способствуют российской военной машине".

Североатлантический альянс должен "более решительного и скоординировано" ответить на это. "Прежде всего, мы должны продолжать наш курс в поддержку Украины. Альтернативы просто нет", – уверен глава МИД Нидерландов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил позицию Киева о вступлении в НАТО во время войны. Согласно его заявлению, Украина не настаивает на немедленном членстве, учитывая позицию отдельных государств-членов Альянса.

– МИД нашей страны в день начала министерской встречи НАТО заявило, что Украина отказывается от гарантий, которые заменяют членство в Североатлантическом альянсе.

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